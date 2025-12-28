Año Nuevo frente al mar: conoce estas 5 playas imperdibles cerca a Lima para celebrar la llegada del 2026

A pocos días de la llegada del Año Nuevo 2026, las playas se presentan como una de las alternativas más atractivas para celebrar su inicio. La cercanía de muchos balnearios a Lima las convierte en una opción ideal para desconectarse de la rutina sin realizar largos viajes. Además, el verano potencia el encanto de estos destinos, resaltando sus aguas claras y paisajes naturales.

Si deseas recibir el Año Nuevo 2026 en un entorno natural y alejado del ruido de la ciudad, estas playas destacan por sus paisajes y su ambiente tranquilo. Además de ser ideales para acampar, permiten compartir momentos especiales en familia o con amigos. A continuación, te presentamos cinco alternativas cercanas a Lima que valen la pena conocer.

5 playas para disfrutar el año nuevo 2026

Naplo

Ubicada en el distrito de Pucusana, es una de las más concurridas por la claridad de sus aguas y la calma de su mar, ideales para el baño y el descanso. Además, destaca por sus conjuntos residenciales frente al mar y una variada oferta gastronómica, reconocida especialmente por sus ceviches tradicionales.

Tuquillo

Ubicada en Áncash, es conocida por su mar calmo y su entorno natural ideal para el descanso. Se extiende entre Puerto Culebras y el balneario de Tuquillo, a lo largo de la carretera Panamericana Norte. Cuenta con servicios de hospedaje, restaurantes y actividades turísticas, y recibe mayor afluencia entre diciembre y abril. Sus aguas azul intenso y su formación rocosa en forma de media luna la convierten en un atractivo escenario natural.

Punta Hermosa

Es uno de los balnearios más populares del sur de Lima, reconocido por sus playas y sus destacadas olas para el surf, entre ellas Pico Alto, reservada para surfistas experimentados. Durante el verano, el destino cobra especial vida gracias a su variada oferta de restaurantes, bares y hoteles, que atraen a numerosos visitantes.

El Silencio

Es un balneario conocido por sus aguas claras y arena blanca, con zonas de oleaje moderado ideales para familias y para la práctica del surf. Cuenta con servicios como restaurantes, alquiler de sombrillas y vigilancia. Se recomienda tomar precauciones por los desniveles del terreno y ser precavido con los días de mucha afluencia.

Santa María del Mar

Conocida también como Playa Central o Playa Grande, esta zona del sur de Lima se ubica en el límite entre los distritos de San Bartolo y Santa María del Mar. El acceso tiene normas estrictas, entre ellas la prohibición de ingresar alimentos o bebidas alcohólicas. Aunque sus aguas destacan por su claridad, el oleaje suele ser intenso, por lo que se recomienda permanecer cerca de la orilla si no se tiene experiencia nadando.