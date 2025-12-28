HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete
Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     
Turismo

Año Nuevo frente al mar: conoce estas 5 playas imperdibles cerca a Lima para celebrar la llegada del 2026

Las diferentes playas del Perú pueden ser la mejor opción para una escapada y más en una ocasión tan importante como para recibir el año nuevo 2026. Conoce las mejores opciones para que disfrutes el fin del año.

Playas del norte y sur del Perú destacan como alternativas ideales para recibir el Año Nuevo
Playas del norte y sur del Perú destacan como alternativas ideales para recibir el Año Nuevo | Foto: Mincetur

A pocos días de la llegada del Año Nuevo 2026, las playas se presentan como una de las alternativas más atractivas para celebrar su inicio. La cercanía de muchos balnearios a Lima las convierte en una opción ideal para desconectarse de la rutina sin realizar largos viajes. Además, el verano potencia el encanto de estos destinos, resaltando sus aguas claras y paisajes naturales.

Si deseas recibir el Año Nuevo 2026 en un entorno natural y alejado del ruido de la ciudad, estas playas destacan por sus paisajes y su ambiente tranquilo. Además de ser ideales para acampar, permiten compartir momentos especiales en familia o con amigos. A continuación, te presentamos cinco alternativas cercanas a Lima que valen la pena conocer.

PUEDES VER: Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representa, cuándo comienza y qué significa esta tradición

lr.pe

5 playas para disfrutar el año nuevo 2026

Naplo

Ubicada en el distrito de Pucusana, es una de las más concurridas por la claridad de sus aguas y la calma de su mar, ideales para el baño y el descanso. Además, destaca por sus conjuntos residenciales frente al mar y una variada oferta gastronómica, reconocida especialmente por sus ceviches tradicionales.

larepublica.pe

Tuquillo

Ubicada en Áncash, es conocida por su mar calmo y su entorno natural ideal para el descanso. Se extiende entre Puerto Culebras y el balneario de Tuquillo, a lo largo de la carretera Panamericana Norte. Cuenta con servicios de hospedaje, restaurantes y actividades turísticas, y recibe mayor afluencia entre diciembre y abril. Sus aguas azul intenso y su formación rocosa en forma de media luna la convierten en un atractivo escenario natural.

larepublica.pe

Punta Hermosa

Es uno de los balnearios más populares del sur de Lima, reconocido por sus playas y sus destacadas olas para el surf, entre ellas Pico Alto, reservada para surfistas experimentados. Durante el verano, el destino cobra especial vida gracias a su variada oferta de restaurantes, bares y hoteles, que atraen a numerosos visitantes.

larepublica.pe

El Silencio

Es un balneario conocido por sus aguas claras y arena blanca, con zonas de oleaje moderado ideales para familias y para la práctica del surf. Cuenta con servicios como restaurantes, alquiler de sombrillas y vigilancia. Se recomienda tomar precauciones por los desniveles del terreno y ser precavido con los días de mucha afluencia.

larepublica.pe

Santa María del Mar

Conocida también como Playa Central o Playa Grande, esta zona del sur de Lima se ubica en el límite entre los distritos de San Bartolo y Santa María del Mar. El acceso tiene normas estrictas, entre ellas la prohibición de ingresar alimentos o bebidas alcohólicas. Aunque sus aguas destacan por su claridad, el oleaje suele ser intenso, por lo que se recomienda permanecer cerca de la orilla si no se tiene experiencia nadando.

larepublica.pe
Notas relacionadas
¿El 2 de enero será feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que debes saber tras las celebraciones por Año Nuevo

¿El 2 de enero será feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que debes saber tras las celebraciones por Año Nuevo

LEER MÁS
Calor en días previos al Año Nuevo: Senamhi emite alerta por temperaturas de hasta 30 °C en 12 regiones hasta el 31 de diciembre

Calor en días previos al Año Nuevo: Senamhi emite alerta por temperaturas de hasta 30 °C en 12 regiones hasta el 31 de diciembre

LEER MÁS
Quemar muñecos este 31 de diciembre en Lima podría costarte más de S/5.000 en multas: entérate en qué distritos aplicará esta sanción

Quemar muñecos este 31 de diciembre en Lima podría costarte más de S/5.000 en multas: entérate en qué distritos aplicará esta sanción

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Año Nuevo 2026: 5 Destinos baratos en Lima para disfrutar el 1 de enero sin salir de la ciudad con la familia

Año Nuevo 2026: 5 Destinos baratos en Lima para disfrutar el 1 de enero sin salir de la ciudad con la familia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Turismo

Machu Picchu es elegida la principal atracción turística del mundo en 2025 según los World Travel Awards

Rúpac: ¿cómo llegar al ‘Machu Picchu limeño’ con menos de 50 soles?

La réplica de Machu Picchu en Cañete está a 3 horas de Lima: ¿cómo puedo llegar?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025