La vela perfecta para Nochevieja: descubre qué color atraerá abundancia y prosperidad en el Año Nuevo 2026

El uso de velas en la cena de Año Nuevo 2026 va más allá de la decoración, ya que cada color tiene una frecuencia que influye en las energías del nuevo ciclo. Se cree que esta tradición ayuda a fijar metas de prosperidad.

El color de las velas tienen significados importantes para atraer la buena fortuna.
El uso de velas en la cena de Año Nuevo 2026 no es solo un elemento decorativo. Cada color de cera emite una frecuencia que, según la creencia popular, puede influir en la recepción de energías para el ciclo entrante. Esta tradición, que tiene sus raíces en la antigua magia blanca, se utiliza hoy como una herramienta para fijar metas de prosperidad y abundancia.

Para este fin de año, se sugiere no encender cualquier vela, sino de seleccionar aquella que se alinee con las necesidades del hogar. La correcta elección cromática es el primer paso para realizar una cábala efectiva durante los últimos minutos del 31 de diciembre.

Las velas blancas tienen un significado de paz y buenas vibras. Foto: Freepik

¿Qué color de vela atrae el dinero y el trabajo?

Para quienes priorizan el crecimiento económico en el 2026, existen tres opciones principales recomendadas:

  • Vela Amarilla: es el color estándar para atraer la fluidez del dinero. Según la cromoterapia, el amarillo estimula el intelecto y despeja el camino para la toma de decisiones financieras acertadas.
  • Vela Dorada: representa la opulencia y el éxito. Se recomienda encenderla si el objetivo es obtener un ascenso laboral o ganar un premio económico.
  • Vela Marrón: menos común pero muy citada por expertos en rituales de tierra, este color se asocia con la estabilidad laboral y la protección de los bienes materiales ya adquiridos.

Guía de colores y significados para el 2026

Si el deseo para el año entrante no es estrictamente monetario, los expertos sugieren la siguiente tabla de significados:

  1. Verde: vinculada directamente con la salud física y la esperanza. Es la más buscada por quienes inician tratamientos médicos o buscan bienestar general.
  2. Roja: según la tradición esotérica, es el motor para el amor y la pasión. Se utiliza para fortalecer los vínculos de pareja existentes o atraer a una persona nueva.
  3. Azul: citada por psicólogos del color como un tono que induce a la calma. En rituales de Año Nuevo, busca atraer la paz mental y evitar conflictos familiares.
  4. Morada o Violeta: los especialistas en espiritualidad la recomiendan para la "transmutación", es decir, convertir energías negativas en positivas y superar traumas del pasado.

Recomendaciones para el ritual de las velas para atraer la buena suerte en año nuevo

Para que la cábala sea segura y efectiva, sitios especializados en bienestar sugieren seguir estos pasos técnicos:

  • Uso de fósforos: se recomienda encenderlas con cerillos de madera, ya que la tradición indica que el plástico del encendedor corta la pureza del elemento fuego.
  • No soplar la vela: al terminar la celebración, los expertos aconsejan apagar la llama con una cuchara o un apagavelas. Soplar, según la creencia, dispersa la suerte atraída.
  • Ubicación estratégica: colocar las velas en el centro de la mesa o cerca de la entrada principal ayuda a que la energía circule por todo el inmueble.
