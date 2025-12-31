HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Colombia mejora en el ranking de los países de América Latina con el sueldo mínimo más alto: ¿qué puesto se ubica en 2026?

Pese a la buena noticia que representa el aumento del ingreso base, el gobierno colombiano señala que casi el 50% de los trabajadores no se beneficiará porque pertenece al sector informal.

El gobierno de Gustavo Petro aumentó el salario mínimo en Colombia en un 20%, que equivale a 539 dólares.
El gobierno de Gustavo Petro aumentó el salario mínimo en Colombia en un 20%, que equivale a 539 dólares. | Foto: composición LR/IA

El sueldo mínimo en Colombia aumentará a 2 millones de pesos en 2026 tras el anuncio del presidente Gustavo Petro. De esta manera, la remuneración crecerá 23,7% en favor de millones de trabajadores, lo que significa el mayor aumento del siglo XXI.

En consecuencia, la modificación permitirá que Colombia ascienda en el ranking de los salarios base más altos en América Latina, los cuales se convierten a dólares para la comparación. Cabe señalar que el país cafetero realizó tres incrementos entre 2022 y 2024.

PUEDES VER: Por debajo del 30%: el gobierno de América Latina menos endeudado según Cepal, no es Chile ni Uruguay

lr.pe

Los países de América Latina con el salario mínimo más alto

La remuneración base de Colombia pasará de 1.623.500 a 2.000.000 de pesos mensuales, lo que equivale a US$529,83, según la cotización de Google este 31 de diciembre de 2025. Así, el país de Petro será la quinta economía de la región con el salario mínimo más alto.

  1. Costa Rica: US$725
  2. México: US$641
  3. Uruguay: US$599
  4. Chile: US$594
  5. Colombia: US$529,83
  6. Ecuador: US$482
  7. Guatemala: US$478
  8. Bolivia: US$469
  9. Paraguay: US$422
  10. El Salvador: US$351
  11. Panamá: US$341
  12. Perú: US$332
  13. Brasil: US$294
  14. Argentina: US$247

A raíz del anuncio de Petro, Colombia dejará el octavo lugar, cuando el ingreso mínimo equivalía a alrededor de US$430. En 2026, superará a Ecuador, Guatemala y Bolivia. De todos modos, el país cafetero sigue lejos del primer lugar: Costa Rica, que tiene un monto superior a US$700 para el cierre de 2025.

Le sigue México, que comunicó un salario mínimo de US$641 para el próximo año. Por su parte, Uruguay presenta actualmente una remuneración de casi US$600. Chile se posiciona en el cuarto lugar y también informó sobre un alza que lo llevará a US$594 en 2026.

PUEDES VER: Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

lr.pe

Petro se pronuncia por el aumento del salario mínimo en Colombia

El mandatario izquierdista indicó que el incremento es de 23% para el ingreso base y 24,5% para el auxilio de transporte, por lo que cada uno se ubicará en 1.750.905 y 249.095 pesos colombianos, respectivamente. "Con estas medidas, pensamos disminuir la desigualdad", señaló Petro.

Como respuesta, expertos en economía alertaron que el alza podría generar efectos adversos en la informalidad y el costo de vida, que ya se encuentra en ascenso en el país. El Banco de la República de Colombia proyectó una inflación aproximada del 4% para el próximo año.

Durante el gobierno actual, el salario mínimo ha experimentado un notable aumento del 42,4% en un periodo de tres años, de acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, casi la mitad de los trabajadores en Colombia, predominantemente en empleos informales, no logra alcanzar el salario mínimo, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

