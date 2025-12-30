HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Petro aumenta a más de un 23% el salario mínimo en Colombia en medio de advertencias por riesgo económico

El incremento salarial es el mayor en el siglo y busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Petro confía en que impulsará la demanda y generará más empleo.

Petro explicó que la decisión se basó en los "estándares internacionales del salario mínimo vital". Foto: AFP.
Petro explicó que la decisión se basó en los "estándares internacionales del salario mínimo vital". Foto: AFP.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó un aumento del 23,8% en el salario mínimo para 2026, que se ubicará en 2 millones de pesos mensuales (aproximadamente 533 dólares), incluyendo el auxilio de transporte de 249.095 pesos. Este aumento, que beneficiará a 2,4 millones de empleados, representa el mayor incremento salarial en este siglo.

El último aumento superior al 20% fue registrado en 1997. Con este ajuste, el salario mínimo de 2026 supera los incrementos de los años anteriores, que fueron del 13% en 2022, 9% en 2023 y 5% en 2024. En su alocución, Petro explicó que la decisión se basó en los "estándares internacionales del salario mínimo vital".

La decisión se produce tras el fracaso de las negociaciones entre los sindicatos y los empresarios. Los sindicatos habían solicitado un aumento del 16%, mientras que los empresarios proponían una subida del 7,21%, alineada con la inflación anual de noviembre (5,30%).

Petro realiza un alza de sueldo histórica

Este aumento se enmarca en un esfuerzo por mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, un tema clave en el último año del mandato de Petro. En su alocución, afirmó que este incremento impulsará la demanda, lo que generará más empleo y fortalecerá los negocios. Además, advirtió que el gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al alza de precios, confiando en que las ganancias se incrementarán debido a mayores ventas y productividad.

No obstante, existe un contexto económico complejo, en el que el Banco de la República mantiene una política monetaria restrictiva para frenar la inflación, que se mantiene por encima del 5%. La tasa de política monetaria está en 9,25%, y algunos analistas prevén que podría superar el 10% en 2026 si las presiones inflacionarias persisten.

Un informe de Bancolombia señala que un aumento salarial por encima de la inflación y la productividad podría obligar al Banco Central a mantener tasas altas por más tiempo, lo que encarecería el crédito tanto para hogares como para empresas.

Tensión entre el Gobierno y el Banco de la República

La decisión tensó las relaciones entre el Gobierno y el Banco de la República. Los ataques a la política monetaria del Banco Central se intensificaron, especialmente tras las declaraciones del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien rechazó los argumentos del gerente del Banco Central, Leonardo Villar, sobre la necesidad de mantener las tasas altas.

Ávila, parte de la Junta del Banco, insistió en la necesidad de un ajuste fiscal más agresivo, mientras que Villar defendió la autonomía del Emisor en medio de las presiones fiscales y las expectativas internacionales sobre la credibilidad económica de Colombia.

Efectos negativos del aumento excesivo del salario

El centro de análisis económico ANIF advirtió sobre los efectos negativos de un aumento excesivo del salario mínimo, que podría generar presiones en sectores clave como educación, salud y transporte. Desde 2015, los incrementos salariales han superado la inflación y la productividad, lo que genera una brecha que contribuye al aumento de precios y expectativas inflacionarias desancladas.

Aunque el impacto no es inmediato, este desajuste ha erosionado el poder adquisitivo que busca protegerse con el alza actual. Además, el aumento se suma a un panorama fiscal comprometido, con un déficit proyectado del 6,5% del PIB para 2026 y una deuda pública que alcanzaría el 63,4%, lo que aumenta la presión sobre las finanzas públicas.

