Paolo Hurtado revela detalles de la pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: "Los problemas a veces se solucionan de otra manera"

El 'Caballito' rompió su silencio sobre la pelea que tuvo con Jefferson Farfán en Alianza Lima. El futbolista peruano confesó que ya no tiene problemas con el '10'.

Jefferson Farfán y Paolo Hurtado hablaron de la pelea en 2022. Foto: Lr/Enfocados
Jefferson Farfán y Paolo Hurtado hablaron de la pelea en 2022. Foto: Lr/Enfocados

Paolo Hurtado y Jefferson Farfán son grandes amigos, aunque en el 2022 fueron noticia en Alianza Lima por irse a los golpes en el vestuario. La pelea rápidamente llegó a los oídos de la prensa y se comentó mucho de este suceso. Sin embargo, luego de cuatro años se juntaron en ‘Enfocados’ para aclarar el polémico tema. Las risas no faltaron en el popular podcast.

El ‘Caballito’ también confesó que la amistad con la ‘Foquita’ se mantiene, ya que luego de ese problema pidió disculpas por lo ocurrido y no volvieron a conversar de ese polémico tema. Ambos jugadores fueron piezas claves en la selección peruana para clasificar al Mundial Rusia 2018.

PUEDES VER: Partido en Brasil termina con 23 expulsados e impone nuevo récord: la escandalosa pelea en la final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

lr.pe

¿Qué dijo Paolo Hurtado sobre la pelea con Jefferson Farfán?

El experimentado volante rompió su silencio. "Yo tuve la posibilidad de ir a otro club pero fui a Alianza porque soy hincha. En ese momento tenía problemas con Jefferson e igual yo quería ir a mi club. Sabía que podía se solucionar y más porque en Alianza venía de campeonar. Mi idea era estar en Alianza hasta que me retire. Mucha gente me decía que iba a ir e iba a estar Jefferson, pero yo sabía que el problema iba a quedar ahí", confesó en ‘Enfocados’.

“La gente quiere saber eso, pero no hay que darle a la gente esa vainilla. Los problemas a veces se soluciona de otra manera. Nosotros solucionamos nuestros problemas y punto final”, admitió un sonriente Paolo Hurtado.

PUEDES VER: Cancha del Estadio Nacional presenta deterioro, pero recinto alberga evento religioso de 2 días

lr.pe

Jefferson Farfán aclara problema con Paolo Hurtado en Alianza Lima

La ‘Foca’, entre risas, comentó que solamente hubo un ‘cortito’. “Yo quiero tocar un punto muy rápido, lo que pasó quedó ahí, obvimente fuera de todo siempre le he tenido un cariño especial al igual que a Yoshimar Yotún o Advíncula. Pasó un incoveniente que lo solucionamos y el tema quedo ahí. Una de las cosas que yo rescató es que al día siguiente vino a mi casa. De ahí en adelante las cosas han fluido y eso yo lo rescato. Lo que pasó ahí quedó en el pasado y ya está”, sentenció el ‘10’.


