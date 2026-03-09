Presidente de la Corte de Sullana hace entrega de 102 computadoras para Órganos Jurisdiccionales de Sullana y Talara

Con la finalidad de fortalecer las capacidades tecnológicas de los órganos jurisdiccionales de Sullana y Talara, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, hizo entrega de 102 computadoras que forman parte del Proyecto Mejoramiento de la Plataforma Tecnológica de los Procesos Judiciales No Penales a Nivel Nacional (Expediente Judicial Electrónico).

Durante la entrega, la autoridad judicial destacó que con este lote de computadoras se renueva el parque informático y permitirá agilizar las labores del expediente judicial electrónico (EJE) en las dependencias judiciales en las que viene funcionando. Además, permitirá que el EJE se implemente en las demás especialidades.

Del mismo modo, se mencionó que, adicional a las 102 computadoras de última generación, se adquirieron tres escáneres de alto rendimiento, que serán entregados en los próximos días.

Cabe precisar que en la ceremonia de entrega de computadoras participaron la presidenta de la Sala Civil de Sullana, Jenny Cecilia Vargas Álvarez, además de la jueza superior del mismo colegiado, Rosario Alvarado Reyes, y la jueza del Juzgado Transitorio de Familia, Lina Berenisse Benites Cañote.

También estuvieron presentes el administrador distrital, Reinaldo Elías Silva, el administrador del Módulo de Familia, Walter Quiroga Sullón, el jefe de Informática, Pablo Sosa Sócola, además de servidores judiciales de la especialidad de Civil y Familia.