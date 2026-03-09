HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Judicialidad

Presidente de la Corte de Sullana hace entrega de 102 computadoras para Órganos Jurisdiccionales de Sullana y Talara

Esta iniciativa, parte del Proyecto de Mejoramiento de la Plataforma Tecnológica , busca optimizar el Expediente Judicial Electrónico (EJE) y facilitar su implementación a nivel nacional.

Además, se adquirieron tres escáneres de alto rendimiento que serán entregados próximamente. Fuente: Difusión.
Además, se adquirieron tres escáneres de alto rendimiento que serán entregados próximamente. Fuente: Difusión.

Con la finalidad de fortalecer las capacidades tecnológicas de los órganos jurisdiccionales de Sullana y Talara, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, hizo entrega de 102 computadoras que forman parte del Proyecto Mejoramiento de la Plataforma Tecnológica de los Procesos Judiciales No Penales a Nivel Nacional (Expediente Judicial Electrónico).

Durante la entrega, la autoridad judicial destacó que con este lote de computadoras se renueva el parque informático y permitirá agilizar las labores del expediente judicial electrónico (EJE) en las dependencias judiciales en las que viene funcionando. Además, permitirá que el EJE se implemente en las demás especialidades.

Del mismo modo, se mencionó que, adicional a las 102 computadoras de última generación, se adquirieron tres escáneres de alto rendimiento, que serán entregados en los próximos días.

Cabe precisar que en la ceremonia de entrega de computadoras participaron la presidenta de la Sala Civil de Sullana, Jenny Cecilia Vargas Álvarez, además de la jueza superior del mismo colegiado, Rosario Alvarado Reyes, y la jueza del Juzgado Transitorio de Familia, Lina Berenisse Benites Cañote.

También estuvieron presentes el administrador distrital, Reinaldo Elías Silva, el administrador del Módulo de Familia, Walter Quiroga Sullón, el jefe de Informática, Pablo Sosa Sócola, además de servidores judiciales de la especialidad de Civil y Familia.

Notas relacionadas
Corte de Piura promoverá la prestación de servicio a la comunidad de menores infractores a la ley penal

Corte de Piura promoverá la prestación de servicio a la comunidad de menores infractores a la ley penal

LEER MÁS
Conmemoran el Día Internacional de la Mujer en la Corte Superior de Piura

Conmemoran el Día Internacional de la Mujer en la Corte Superior de Piura

LEER MÁS
Juramenta nuevo juez para Juzgado de Investigación Preparatoria de Sechura

Juramenta nuevo juez para Juzgado de Investigación Preparatoria de Sechura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Comité Distrital de Flagrancia de Sullana acuerda fortalecer labor contra la criminalidad

Comité Distrital de Flagrancia de Sullana acuerda fortalecer labor contra la criminalidad

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Influencer Suheyn Cipriani bajo cuestionamientos por certificado presentado para trabajar en el Congreso

Empresa china construye en Chilca sin licencia ni estudio de impacto ambiental

Hacia la formalidad laboral: un reto estructural para el Perú, por Óscar Fernández Cáceres

Judicialidad

Juramentan juezas para Juzgados Transitorios de Familia y Civil de Sullana

Comité Distrital de Flagrancia de Sullana acuerda fortalecer labor contra la criminalidad

Corte del Santa reconoce a juezas y servidoras judiciales por el Día Internacional de la Mujer

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Empresa china construye en Chilca sin licencia ni estudio de impacto ambiental

¿Se puede votar con DNI vencido en Elecciones Generales 2026? Mira qué dice ONPE

Multas por no votar 2026: montos según distrito para Elecciones Generales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025