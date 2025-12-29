Vicky Dávila se pronunció sobre la inscripción del comité promotor de la constituyente realizada por el gobierno de Petro. | Foto: composición LR

Vicky Dávila se pronunció sobre la inscripción del comité promotor de la constituyente realizada por el gobierno de Petro. | Foto: composición LR

La precandidata presidencial Vicky Dávila volvió a pronunciarse sobre la reciente inscripción del comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente realizada por el gobierno. La periodista de profesión sostuvo que esta iniciativa tiene como objetivo permitir que el presidente Gustavo Petro continúe en el poder.

“La constituyente de Petro no es para arreglar el país, es para perpetuarse en el poder. Cuando un gobierno pretende cambiar las reglas de juego, es porque no quiere someterse a ellas”, aseguró la partidaria de la Gran Consulta por Colombia.

Opositora de Petro lo acusa de usar la Constituyente

Dávila comparó la convocatoria de una constituyente por parte del mandatario colombiano con el surgimiento de otros regímenes en América Latina. Así, afirmó que sigue un patrón similar al de Venezuela. Según sus declaraciones, estos gobiernos debilitan los controles institucionales, concentran el poder y silencian a la oposición.

"Defender la Constitución y hacerla cumplir es nuestro compromiso; no cambiar las reglas, sino fortalecer las instituciones, exigir resultados y corregir lo que no funciona con leyes y reformas puntuales dentro del marco constitucional", aseguró la precandidata presidencial.

Petro se pronuncia sobre la Constituyente

El presidente de Colombia, mediante su cuenta de X, proporcionó información sobre la Asamblea Nacional Constituyente y aclaró que esta no se llevará a cabo durante el periodo electoral. Asimismo, Petro destacó que actualmente se ha iniciado el proceso de recolección de firmas, el cual se extenderá por un plazo de tres meses.

El mandatario anunció que la propuesta se dará a conocer tras el 20 de julio de 2026. “La constituyente no se hará en época electoral. Hasta ahora, comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses. Se presentará después del 20 de julio al nuevo Congreso de la República que se elegirá en marzo. Para la fecha se habrá elegido la nueva presidencia de la República”, indicó.