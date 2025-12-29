HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Fuerza Armada de Venezuela destruye avión que operaba de manera oculta en frontera con Colombia

La FANB destruyó una aeronave en Apure vinculada al narcotráfico. En 2025, ya ha inmovilizado 31 aeronaves, reforzando el control aéreo en la frontera con Colombia.

La FANB demuestra su capacidad para combatir fuerzas externas.
La FANB demuestra su capacidad para combatir fuerzas externas. | Composición LR

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela destruyó una aeronave sin permisos de vuelo en el estado Apure, en la frontera con Colombia, el pasado domingo. El avión fue localizado en una zona de difícil acceso y, según las autoridades, operaba de manera ilegal. La operación forma parte de los esfuerzos para reforzar el control sobre el espacio aéreo y prevenir actividades ilícitas en la región fronteriza.

El avión destruido era de tipo Cessna 206 y, según la FANB, estaba siendo utilizado para el narcotráfico. Durante la operación, no se reportaron arrestos, pero las autoridades encontraron rastros de actividad relacionada con el tráfico de drogas en la zona. La aeronave fue localizada en un terreno cercano a una pista clandestina que, según la institución armada, era usada por grupos irregulares que operan en la frontera colombo-venezolana.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Piloto de avioneta muere tras estrellarse en el mar, a pocos metros de la playa de Copacabana, en Brasil

lr.pe

FANB reporta 31 aeronaves inmovilizadas en 2025

Según el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, la institución ha inmovilizado 31 aeronaves en lo que va de 2025, elevando el total a 422 desde la promulgación de la Ley de Defensa del Espacio Aéreo en 2012. La mayoría de estas intervenciones responden a vuelos sin plan de vuelo, con transpondedor apagado o sin identificación, lo que lleva a declararlas ilegales u “hostiles” antes de su neutralización o destrucción.

El 5 de diciembre, la FANB interceptó e inmovilizó otra aeronave en Apure, declarada hostil tras ingresar sin autorización al espacio aéreo venezolano y no cumplir con los protocolos establecidos en la legislación aeronáutica del país.

PUEDES VER: Ucrania intentó atacar con más de 90 drones la residencia de Vladímir Putin cerca de Moscú, afirma canciller ruso

lr.pe

Maduro destaca la importancia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

El presidente Nicolás Maduro destacó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como clave para la defensa de la soberanía nacional en un acto este domingo en la Academia de la Armada Bolivariana, en La Guaira. Durante su discurso, resaltó la lealtad de la FANB al proyecto bolivariano y su papel fundamental en la protección del país.

Maduro aseguró que la FANB está “más preparada que nunca” para garantizar la integridad territorial y enfrentar amenazas externas, reafirmando su capacidad para mantener la seguridad y estabilidad de Venezuela.

Notas relacionadas
Presos políticos liberados por el régimen de Maduro no podrán salir de Venezuela y deberán ir cada 30 días a los tribunales

Presos políticos liberados por el régimen de Maduro no podrán salir de Venezuela y deberán ir cada 30 días a los tribunales

LEER MÁS
Trump asegura que Estados Unidos bombardeó una instalación venezolana empleada para el tráfico de drogas

Trump asegura que Estados Unidos bombardeó una instalación venezolana empleada para el tráfico de drogas

LEER MÁS
El país de América Latina que supera a Arabia Saudita, Irán y Canadá con la reserva más grande de petróleo

El país de América Latina que supera a Arabia Saudita, Irán y Canadá con la reserva más grande de petróleo

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corea del Norte y su interés en un país de América Latina como parte de su estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

Corea del Norte y su interés en un país de América Latina como parte de su estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

LEER MÁS
Argentina y su ambiciosa oferta para extraer dos minerales codiciados por China e Irán que lo posicionarían como líder minero en 2026

Argentina y su ambiciosa oferta para extraer dos minerales codiciados por China e Irán que lo posicionarían como líder minero en 2026

LEER MÁS
Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mundo

El primer país de la OTAN en superar a EE.UU. con un Skynex, un escudo capaz de derribar misiles y realizar 1.000 disparos por minuto

Empresas tecnológicas estadounidenses invertirán en este país de América Latina, asegura su presidente: destacan Tesla, Amazon y más

El meteórico ascenso de este país de América Latina como líder en exportación de arándanos: pasó de US$30 millones a más de US$2.000 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025