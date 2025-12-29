Fuerza Armada de Venezuela destruye avión que operaba de manera oculta en frontera con Colombia

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela destruyó una aeronave sin permisos de vuelo en el estado Apure, en la frontera con Colombia, el pasado domingo. El avión fue localizado en una zona de difícil acceso y, según las autoridades, operaba de manera ilegal. La operación forma parte de los esfuerzos para reforzar el control sobre el espacio aéreo y prevenir actividades ilícitas en la región fronteriza.

El avión destruido era de tipo Cessna 206 y, según la FANB, estaba siendo utilizado para el narcotráfico. Durante la operación, no se reportaron arrestos, pero las autoridades encontraron rastros de actividad relacionada con el tráfico de drogas en la zona. La aeronave fue localizada en un terreno cercano a una pista clandestina que, según la institución armada, era usada por grupos irregulares que operan en la frontera colombo-venezolana.

FANB reporta 31 aeronaves inmovilizadas en 2025

Según el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, la institución ha inmovilizado 31 aeronaves en lo que va de 2025, elevando el total a 422 desde la promulgación de la Ley de Defensa del Espacio Aéreo en 2012. La mayoría de estas intervenciones responden a vuelos sin plan de vuelo, con transpondedor apagado o sin identificación, lo que lleva a declararlas ilegales u “hostiles” antes de su neutralización o destrucción.

El 5 de diciembre, la FANB interceptó e inmovilizó otra aeronave en Apure, declarada hostil tras ingresar sin autorización al espacio aéreo venezolano y no cumplir con los protocolos establecidos en la legislación aeronáutica del país.

Maduro destaca la importancia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

El presidente Nicolás Maduro destacó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como clave para la defensa de la soberanía nacional en un acto este domingo en la Academia de la Armada Bolivariana, en La Guaira. Durante su discurso, resaltó la lealtad de la FANB al proyecto bolivariano y su papel fundamental en la protección del país.

Maduro aseguró que la FANB está “más preparada que nunca” para garantizar la integridad territorial y enfrentar amenazas externas, reafirmando su capacidad para mantener la seguridad y estabilidad de Venezuela.