Temporada de lluvias deja 41 fallecidos en el Perú: advierten que escenario climático continuará en abril

Indeci y Senamhi han emitido alerta naranja por precipitaciones intensas en 20 regiones. Además, evidencian el incremento de casos de dengue. También se observan riesgos de enfermedades por la acumulación de humedad y agua.

La temporada de lluvias en Perú ha dejado 41 fallecidos, un desaparecido y 56 lesionados, según el Ministerio de Salud, afectando a 246 distritos en 14 regiones.
La temporada de lluvias en Perú ha dejado 41 fallecidos, un desaparecido y 56 lesionados, según el Ministerio de Salud, afectando a 246 distritos en 14 regiones. | Difusión

La actual temporada de lluvias ya deja 41 personas fallecidas en el país, según informó el Ministerio de Salud (Minsa). El balance oficial también da cuenta de una persona desaparecida y 56 lesionados, de los cuales 48 fueron dados de alta y siete permanecen hospitalizados.

El viceministro de Salud, Leonardo Rojas, precisó que el departamento más afectado es Arequipa, en medio de deslizamientos, huaicos y la activación de quebradas que impactan a 246 distritos de 14 regiones declarados en estado de emergencia.

Transportistas anuncian marcha en Lima este jueves 5 de marzo debido a falta de implementación de ley contra las extorsiones

Dengue en aumento y monitoreo sanitario permanente

El Minsa advirtió además que, en paralelo a la emergencia, se registra un incremento de casos de dengue en el país. La región más afectada es San Martín, que reporta más de mil casos en las últimas semanas.

Las autoridades sanitarias indicaron que se mantiene vigilancia epidemiológica ante el riesgo de enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias, dengue y leptospirosis, males que suelen intensificarse en contextos de alta humedad y acumulación de agua.

En cuanto a la infraestructura, el Minsa informó que alrededor de 640 establecimientos de salud presentan afectaciones, de los cuales cuatro se encuentran inoperativos. Frente a ello, se anunció el despliegue de brigadistas, ambulancias, kits médicos e infraestructura móvil hacia las zonas críticas.

Advierten por condiciones

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades a reforzar las medidas de prevención ante el aviso meteorológico N.° 075 de nivel naranja emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.

La alerta —vigente del 5 al 7 de marzo— advierte sobre precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en 20 departamentos del país, entre ellos Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Se prevén acumulados de lluvia de hasta 60 milímetros por día en la costa norte y la presencia de granizo, nevadas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora en zonas altoandinas.

Recomendaciones a la población

Indeci instó a la ciudadanía a reforzar techos y viviendas, evitar transitar por zonas inundadas o cercanas a ríos y quebradas, y mantener actualizada la mochila de emergencia. Asimismo, recomendó coordinar con autoridades locales la identificación de rutas de evacuación y zonas seguras.

El Gobierno declaró en estado de emergencia a los distritos afectados, lo que permite ejecutar acciones inmediatas para la reducción de riesgos y rehabilitación de servicios básicos.

Según proyecciones del Senamhi, las lluvias por encima de lo normal podrían extenderse hasta abril debido a la presencia de ondas Kelvin cálidas en el Pacífico, lo que obliga a mantener la vigilancia ante posibles nuevos desbordes e inundaciones.

