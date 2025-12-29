HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

China realiza ejercicios militares "con fuego real" alrededor de Taiwán: la isla reportó 89 aeronaves de Pekín cerca de su territorio

La tensión en Asia aumentó tras el inicio de operaciones militares de China al norte y sudoeste de Taiwán, como parte de la Misión Justicia 2025.

El Gobierno chino ha iniciado ejercicios militares alrededor de Taiwán, simulando el bloqueo de sus puertos claves.
El Gobierno chino ha iniciado ejercicios militares alrededor de Taiwán, simulando el bloqueo de sus puertos claves. | AFP | Cheng Yu-Chen

El Gobierno chino desplegó un poderoso cuerpo armado alrededor de Taiwán, donde inició ejercicios militares para simular el bloqueo de puertos clave de la isla asiática reclamada por Pekín. De acuerdo con el argumento de la administración de Xi Jinping, se busca poner fin a la amenaza extranjera que pretende colocar una base militar en este territorio.

En ese sentido, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de la isla taiwanesa reportó que, tras el inicio de las maniobras, 89 aeronaves se encontraban sobrevolando cerca de su territorio, en una clara demostración de poder militar ante un eventual ataque.

China da inicio a la Misión Justicia 2025

El Gobierno de Xi Jinping convocó a destructores, fragatas, soldados, bombarderos y drones, según la agencia AFP, a realizar "entrenamientos con fuego real contra objetivos marítimos al norte y sudoeste de Taiwán", las cuales se enfocarán en medir, según el coronel Shi Yi, portavoz del Comando de Teatro Oriental de las FF. AA., su "capacidad de combate mar-tierra, toma conjunta de amplia superioridad, bloqueo de puertos y zonas clave" de la isla.

"Esta es una firme advertencia contra las fuerzas separatistas de la 'independencia de Taiwan' y la injerencia externa, y una acción legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y la unidad nacional de China", agregó Yi.

Este movimiento se da luego de que el Gobierno de Estados Unidos aprobara la venta de armas por valor de US$11.100 millones a Taipéi, en medio de una fuerte tensión a causa de los aranceles recíprocos con China, quien advirtió que cualquier intento de impedir su unificación con la isla taiwanesa "está destinado al fracaso".

"Las fuerzas externas que intentan usar Taiwán para contener a China y que arman a Taiwán solo alentarán la arrogancia independentista y empujarán al estrecho de Taiwán a una situación peligrosa de guerra inminente", exclamó Lin Jian, portavoz de la Cancillería china. Por su lado, la agencia EFE informó que Hsieh Jieh-sheng, teniente general taiwanés, aseguró que Pekín, sin su confirmación, abrirá una octava zona de entrenamiento al este de Taiwán entre las 9.00 a. m. y 11.00 a. m., hora local.

Taiwán denuncia "intimidación militar"

Karen Kuo, portavoz del presidente de Taiwán, calificó estas acciones como una "intimidación militar" por parte de China. Por otro lado, el Ministerio de Defensa de la isla reportó que se detectaron 89 aviones militares cerca de su territorio, de los cuales 67 ingresaron a la Zona de Identificación de Defensa Aérea taiwanesa. Según la institución, estas maniobras "confirman más su naturaleza agresora, haciéndola la mayor destructora de la paz".

Asimismo, también contabilizaron 28 buques de guerra y de guardacostas chinos, además de cuerpos de asalto anfibios que operaban desde el Pacífico Occidental. Taiwán, por su lado, desplegó a "fuerzas apropiadas" para realizar "un rápido ejercicio de respuesta".

