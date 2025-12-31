HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención en bancos hoy, miércoles 31 de diciembre?
¿Habrá atención en bancos hoy, miércoles 31 de diciembre?     
Mundo

Petro asegura que el ataque terrestre de Trump fue contra una fábrica del ELN en la que se desarrollaba "cocaína”

La empresa Primazol desmintió las afirmaciones sobre el ataque aéreo, aclarando que un incendio en sus instalaciones fue controlado por bomberos y negó las versiones erróneas sobre un bombardeo.

El mandatario colombiano también se refirió al contexto más amplio de la guerra contra las drogas en la región. Foto: AFP
El mandatario colombiano también se refirió al contexto más amplio de la guerra contra las drogas en la región. Foto: AFP

El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que el reciente ataque ejecutado por el gobierno de Donald Trump en Venezuela se habría dado sobre una fábrica situada cerca de la ciudad de Maracaibo, en el noroeste del país. Según Petro, la fábrica estaría siendo utilizada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). "Tememos que allí se mezcle la pasta de coca para hacerla cocaína", escribió en su cuenta de X.

El mandatario colombiano también se refirió al contexto más amplio de la guerra contra las drogas en la región. Destacó que las lanchas atacadas en el Caribe “no llevaban cocaína, sino cannabis”. En este sentido, apuntó que el problema se vuelve paradójico, ya que, en muchas partes de Estados Unidos, es legal. "El Congreso de Colombia no debió permitir su ilegalidad, se perdió por un voto", agregó Petro.

Además, subrayó que solo un pequeño porcentaje de la cocaína producida en Colombia llega a los Estados Unidos. Según el presidente, apenas un 5% de la cocaína colombiana se destina a ese mercado, mientras que la mayoría de la droga es transportada hacia Europa en submarinos y contenedores. "Trump está completamente equivocado", comentó el mandatario.

"Han hecho creer que soy testaferro de Maduro"

Petro también respondió a las recientes acusaciones de Trump, quien lo vinculó con el régimen de Maduro, afirmando que el mandatario estadounidense ha sido mal informado. "Le han hecho creer que soy testaferro de Maduro y de ahí sus últimas referencias a mí", expresó y cuestionó la profesionalidad de la inteligencia estadounidense, sugiriendo que se rodea de asesores que no buscan la verdad.

Abordó la situación de los generales venezolanos acusados de narcotráfico, aclarando que, aunque no posee pruebas sobre el enriquecimiento ilícito de Maduro, algunos oficiales involucrados en el narcotráfico han estado relacionados con actos de sedición en Venezuela, con el apoyo de sectores del gobierno colombiano. "Estaban en la sedición con apoyo del gobierno colombiano", señaló.

Primazol niega lo asegurado por Gustavo Petro

Aunque no mencionó el nombre de la empresa afectada, la compañía Primazol, ubicada en la misma zona, emitió una serie de comunicados desde el 24 de diciembre para desmentir las acusaciones de un ataque aéreo. En sus declaraciones, la empresa explicó que lo sucedido fue un incendio ocurrido a las 12 a.m. en uno de sus almacenes de materias primas, producto de un problema eléctrico en el cableado del lugar. Los bomberos llegaron rápidamente y controlaron la situación, asegurando que no hubo víctimas ni daño grave.

El segundo comunicado de Primazol rechazó categóricamente las versiones que circulaban en las redes sociales sobre un bombardeo, enfatizando que las especulaciones carecían de fundamento. La confusión comenzó cuando Trump mencionó un bombardeo en Venezuela. Sin embargo, Trump aclaró más tarde que el ataque ocurrió en un puerto venezolano y no en una fábrica, lo que dejó sin respaldo las versiones previas sobre un bombardeo en Maracaibo.

