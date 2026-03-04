HOYSuscripcion LR Focus

Política

Comisión de Ética definirá el estado de la denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición pública de menores

La Comisión de Ética Parlamentaria, incluyó en su agenda de hoy miércoles 4 de marzo la denuncia de oficio contra la congresista Milagros Jáuregui. La legisladora es señalada por una presunta vulneración a la ética parlamentaria relacionada con la exposición pública de menores.

La parlamentaria de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, enfrentará el inicio del proceso de oficio en el grupo de ética, tras las acusaciones por el manejo de su albergue “La Casa del Padre”.

Se trata de un Centro de Acogida Residencial de orientación evangélica ubicado en Cieneguilla, fundado por la congresista Milagros Jáuregui y su esposo Guillermo Aguayo Horna, que se especializa en la atención de madres adolescentes y gestantes víctimas de violación derivadas por el Estado.

Se cuestiona el manejo de la institución tras haber sido señalada por posibles prácticas de adoctrinamiento y por la postura ideológica de sus fundadores contra el aborto terapéutico, lo que ha generado investigaciones de la Fiscalía y el Ministerio de la Mujer ante el riesgo de vulneración de los derechos y la salud integral de las menores bajo su cuidado.

Según denuncias previas, la parlamentaria habría exhibido a niñas víctimas de violencia sexual junto a sus hijos, fruto de dichos abusos, lo que ha sido calificado como una revictimización y falta de protección a la integridad de las menores.

Renovación Popular, marcó distancia semanas atrás mediante un comunicado en el que rechazaron la exposición indebida de las niñas, afirmando que "bajo ninguna circunstancia el sufrimiento de menores puede ser utilizado".

Detalles de la sesión

La sesión está programada para las 04:00 p.m. en la Sala “Luis Bedoya Reyes” del Edificio Víctor Raúl Haya De La Torre y se desarrollará de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams.

Otros casos en agenda

Yorel Kira Alcarraz Agüero: Se presentará el Informe de Calificación por presunta falta ética en agravio de un trabajador del SAT.  

Segundo Toribio Montalvo Cubas: Se debatirá el informe final respecto a las denuncias de parte acumuladas en su contra. 

