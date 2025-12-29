Este lunes 29 de diciembre, el Comando Sur de EE. UU. llevó a cabo un ataque contra una embarcación sospechosa de narcotráfico en el Caribe, dejando dos muertos. La operación fue confirmada a través de una publicación en X, bajo la dirección del Secretario de Defensa Pete Hegseth, en aguas internacionales.

Este ataque eleva a 107 el número de muertos en las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico desde septiembre. Organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amnistía Internacional y la Washington Office on Latin America (WOLA) han expresado preocupaciones sobre la legalidad de los ataques, citando la falta de pruebas claras y posibles violaciones al derecho internacional.

EE. UU. destruye instalación de narcotráfico en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que fuerzas estadounidenses destruyeron una instalación vinculada al narcotráfico en el marco de las operaciones antidrogas en el Caribe. Trump indicó que el ataque, realizado hace dos noches, tuvo como objetivo una planta desde donde se cargaban embarcaciones con drogas, pero no especificó si ocurrió en Venezuela.

Si el ataque se confirma en territorio venezolano, sería el primero de carácter terrestre en esta ofensiva, que hasta ahora se había centrado en aguas internacionales. Trump no reveló qué entidad ejecutó la operación, pero aseguró que destruyó el centro de operaciones en un muelle.