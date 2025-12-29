Ucrania intentó atacar con más de 90 drones la residencia de Vladímir Putin cerca de Moscú, afirma canciller ruso

Según el canciller, el intento de ataque tuvo lugar la noche del 28 al 29 de diciembre. Foto: AFP.

Según el canciller, el intento de ataque tuvo lugar la noche del 28 al 29 de diciembre. Foto: AFP.

Este 29 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia afirmó que Ucrania perpetró un ataque a la residencia de Vladímir Putin, ubicada en la provincia de Nóvgorod, a 400 kilómetros al noroeste de Moscú, cerca al Kremlin. Tras la acción, el Kremlin informó que su "posición negociadora será revisada".

"Queremos destacar el hecho de que esta acción se llevó a cabo durante las intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano. Acciones imprudentes como esta no quedarán sin respuesta", afirmó el canciller Serguéi Lavrov.

Ucrania envía drones a residencia de Putin

Entre Moscú y San Petersburgo, la residencia del presidente Vladímir Putin casi fue el epicentro de un ataque ucraniano con 91 drones de largo alcance, los cuales fueron derribados por los sistemas de defensa aérea, que tuvo lugar entre la noche del 28 y el 29 de diciembre, según afirmó el canciller ruso, quien agregó que, luego de la ofensiva, planea revisar el futuro de las conversaciones para llegar a un acuerdo por la paz con Kiev.

Moscú no reportó víctimas ni daños relacionados con esta acción, pero advirtió que no se quedarán de brazos cruzados y que pronto se encargarán de llevar a cabo una réplica. "El ataque contra la residencia presidencial rusa no quedará sin respuesta... Se han determinado los objetivos de las acciones de represalia y el momento de su aplicación por parte de las fuerzas armadas de Rusia", añadió.

Por su lado, Volodímir Zelenski negó el ataque a la residencia de su contraparte rusa, calificándola de "otra mentira", y advierte que el Gobierno de Putin planea ataques contra Ucrania bajo la justificación de un plan de defensa. "Simplemente, prepara el terreno para llevar a cabo ataques, probablemente contra la capital y probablemente contra edificios gubernamentales... Rusia vuelve a las andadas, utilizando declaraciones peligrosas para socavar todos los logros de nuestros esfuerzos diplomáticos compartidos con el equipo del presidente Trump", exclamó a través de redes sociales.

Rusia pretende abandonar las negociaciones por la paz con Ucrania

"Teniendo en cuenta la transformación definitiva del régimen criminal de Kiev, que ha pasado a aplicar una política de terrorismo de Estado, se revisará la posición negociadora de Rusia", afirmó Lavrov, quien deja en duda su participación en las negociaciones para llegar a un acuerdo de alto al fuego en Europa oriental.

Este ataque se llevó a cabo luego de que Donald Trump llevara a cabo una reunión con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en Mar-a-Lago, donde se consiguió una garantía de seguridad para Ucrania por 15 años prorrogable, la cual Kiev considera indispensable para el levantamiento de la ley marcial, la cual suprime una serie de derechos constitucionales.

Previo a la conversación, el líder republicano sostuvo una llamada telefónica con su homólogo ruso. Luego, vislumbró la posible llegada a un acuerdo de paz entre los países involucrados. El Kremlin, por su lado, a través de su portavoz Dmitri Peskov, respaldó la afirmación de Trump sobre que el fin de la guerra "está más cerca que nunca".

Tropas rusas "avanzan con seguridad" en Ucrania

El lunes, Putin informó sobre el avance del Ejército ruso en la línea frente a Ucrania, especialmente en Donbás, Zaporiyia y Jersón, actualmente ocupadas por Rusia, y que la toma total de estos territorios va "conforme al plan".

"—Las tropas— avanzan con seguridad, abriendo brechas en las defensas del enemigo. Las unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas se repliegan por todas partes, en todo el conjunto de la línea de contacto", dijo.

Avances en el plan de paz Rusia-Ucrania

Hasta momentos antes del ataque, las negociaciones para llegar a un acuerdo de paz avanzaban progresivamente. Con la reincorporación de Rusia a las discusiones, Trump afirmó que este sería un momento crucial para sentar los puntos clave y establecer estrategias sobre las demandas para poner un alto al fuego.

Sin embargo, un tema que aún no encuentra solución es Donbás, la cual Moscú reclama como suya. "Kiev debe tomar una decisión valiente", dijo Yuri Ushakov, asesor diplomático del Kremlin. Por su lado, el republicano agregó que este tema "está sin resolver, pero se está avanzando mucho. Es un asunto muy difícil, pero creo que se resolverá".

Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, comunicó que este lunes "el presidente Trump ha concluido una llamada positiva con el presidente Putin sobre Ucrania". Tras el ataque, se espera la nueva postura que adoptará el mandatario estadounidense y qué respuesta tendrá en su intención por lograr el cese a la guerra entre Rusia y Ucrania.