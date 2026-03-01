Partidos de hoy, domingo 1 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 1 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga de Primera de Chile, Liga Uruguaya) y Europa (Premier League) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 Max Móvil, Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Por el Torneo Apertura peruano, Universitario y FC Cajamarca protagonizan un 'picante' encuentro en el Monumental. En otras ligas de Sudamérica se disputarán clásicos como el Colo Colo vs U. de Chile, Nacional vs Peñarol en Uruguay y Newell's vs Rosario Central en Argentina.

Partidos de la Liga 1 HOY

Comerciantes Unidos vs Atlético Grau

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max

Juan Pablo II vs Cusco FC

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Universitario vs FC Cajamarca

Hora: 6.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de Premier League HOY

Manchester United vs Crystal Palace

Hora: 9.00 a. m.

Canal: ESPN

Arsenal vs Chelsea

Hora: 11.30 a. m.

Canal: ESPN.

Partidos de la Liga de Primera de Chile HOY

Colo Colo vs U. de Chile

Hora: 4.00 p. m.

Canal: TNT Sport Premium

Partidos de la Liga Uruguaya HOY

Nacional vs Peñarol

Hora: 5.30 p. m.

Canal: Disney Plus Premium.

Partidos de la liga argentina HOY

Newell's Old Boys vs Rosario Central

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus Premium.

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY