Partidos de hoy, domingo 1 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la Liga 1 de Perú y la Premier League de Inglaterra.

Partidos de hoy, domingo 1 de marzo. Foto: composición de LR/Universitario/Colo Colo/Peñarol
Partidos de hoy, domingo 1 de marzo. Foto: composición de LR/Universitario/Colo Colo/Peñarol

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 1 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga de Primera de Chile, Liga Uruguaya) y Europa (Premier League) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 Max Móvil, Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Por el Torneo Apertura peruano, Universitario y FC Cajamarca protagonizan un 'picante' encuentro en el Monumental. En otras ligas de Sudamérica se disputarán clásicos como el Colo Colo vs U. de Chile, Nacional vs Peñarol en Uruguay y Newell's vs Rosario Central en Argentina.

PUEDES VER: Tabla de la Liga Peruana de Vóley: posiciones y programación de partidos de la fecha 8 de la segunda etapa

lr.pe

Partidos de la Liga 1 HOY

  • Comerciantes Unidos vs Atlético Grau
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Juan Pablo II vs Cusco FC
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Universitario vs FC Cajamarca
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de Premier League HOY

  • Manchester United vs Crystal Palace
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Arsenal vs Chelsea
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: ESPN.

Partidos de la Liga de Primera de Chile HOY

  • Colo Colo vs U. de Chile
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: TNT Sport Premium

Partidos de la Liga Uruguaya HOY

  • Nacional vs Peñarol
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium.

Partidos de la liga argentina HOY

  • Newell's Old Boys vs Rosario Central
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium.

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY

  • Atlético Atenea vs Olva Latino
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Latina
  • Universitario vs Alianza Lima
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Latina.
