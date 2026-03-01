Partidos de hoy, domingo 1 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la Liga 1 de Perú y la Premier League de Inglaterra.
- ¿A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO por la Liga 1?
- Jean Ferrari confirmó que Mano Menezes verá partido de Universitario desde el estadio: "Quiere observar rendimientos en vivo y en directo"
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 1 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga de Primera de Chile, Liga Uruguaya) y Europa (Premier League) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 Max Móvil, Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Por el Torneo Apertura peruano, Universitario y FC Cajamarca protagonizan un 'picante' encuentro en el Monumental. En otras ligas de Sudamérica se disputarán clásicos como el Colo Colo vs U. de Chile, Nacional vs Peñarol en Uruguay y Newell's vs Rosario Central en Argentina.
Partidos de la Liga 1 HOY
- Comerciantes Unidos vs Atlético Grau
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Juan Pablo II vs Cusco FC
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Universitario vs FC Cajamarca
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de Premier League HOY
- Manchester United vs Crystal Palace
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Arsenal vs Chelsea
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: ESPN.
Partidos de la Liga de Primera de Chile HOY
- Colo Colo vs U. de Chile
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: TNT Sport Premium
Partidos de la Liga Uruguaya HOY
- Nacional vs Peñarol
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium.
Partidos de la liga argentina HOY
- Newell's Old Boys vs Rosario Central
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium.
Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY
- Atlético Atenea vs Olva Latino
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Latina
- Universitario vs Alianza Lima
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina.