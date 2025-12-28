Piloto de avioneta muere tras estrellarse en el mar, a pocos metros de la playa de Copacabana, en Brasil

La Agencia Nacional de Aviación Civil confirmó que el ultraliviano tenía condición regular de aeronavegabilidad. | Composición LR

El pasado sábado 27 de diciembre, un avión ultraligero se estrelló contra el mar, a pocos metros de la costa de Copacabana, en Brasil, donde el piloto, único pasajero de la aeronave, falleció tras el impacto. Los testigos aseguran que el vehículo se encontraba realizando un trabajo publicitario.

Las autoridades acudieron inmediatamente al lugar de los hechos, donde lograron rescatar el cuerpo. Mientras tanto, la investigación sigue en curso y aún no se revela la identidad del fallecido.

Tragedia en Brasil: piloto muere tras accidente en Copacabana

Después de 12.30 p. m., hora de Brasil, cerca a la localidad de Santa Clara, un avión ultraliviano que realizaba actividades publicitarias cayó al mar, frente a la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Quienes presenciaron la tragedia aseguran que la aeronave descendió abruptamente sin presentar fuego ni humo o algún aparente desperfecto mecánico visible.

Desde la costa, los bañistas fueron testigos directos del accidente, mientras que el Cuerpo de Bomberos Militar de Río de Janeiro, en conjunto con embarcaciones y personas en motos acuáticas, ayudaron con la recuperación del cuerpo del piloto, la única víctima.

Según testimonios citados por O Globo, la avioneta se encontraba sobrevolando más allá de la distancia habitual a la costa en la que suelen operar esta clase de aeronaves y, después de escucharse un fuerte ruido, cayó al agua.

Las imágenes del siniestro se difundieron rápidamente a través de las redes sociales, lo cual sirvió de ayuda para identificar el tipo de aeronave, la ubicación exacta y dimensionar la magnitud de la operación y la respuesta de los equipos de emergencia. La investigación está a cargo del Tercer Servicio Regional de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (SERIPA III).

Condiciones de la aeronave siniestrada

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil, según los registros oficiales, determinó que la aeronave contaba con condición regular de aeronavegabilidad, garantizando su estado técnico y legal. Sin embargo, se afirmó que partirían de esta información para determinar si hubo desperfectos técnicos, un error humano o factores externos que condujeran al choque.

Sin embargo, las autoridades afirmaron que también verificarán si la aeronave contaba con los permisos necesarios para llevar a cabo el vuelo, ya que, si bien la municipalidad no otorga licencias para aviones ultralivianos, sí exige un permiso especial para realizar propaganda aérea.

Por lo pronto, el personal asignado a la operación mantiene la zona restringida para no complicar las investigaciones y determinar las causas del accidente.