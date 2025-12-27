HOYSuscripcion LR Focus

Kim Jong-un reafirma el respaldo total a Putin en su mensaje de Año Nuevo: "Siempre estaremos con el hermano pueblo de Rusia"

El líder de Corea del Norte resaltó la relación bilateral con Rusia, en un contexto de crecientes tensiones globales y desafíos económicos por sanciones occidentales.

Kim Jong-un envía una carta de Año Nuevo a Vladímir Putin reafirmando el apoyo incondicional de Corea del Norte a Rusia.
Kim Jong-un envía una carta de Año Nuevo a Vladímir Putin reafirmando el apoyo incondicional de Corea del Norte a Rusia.

El líder norcoreano Kim Jong-un envió una carta al presidente ruso Vladímir Putin con motivo del Año Nuevo 2026, en la que reafirmó el apoyo incondicional de Corea del Norte a Rusia y subrayó la “sincera alianza” entre ambos países. La misiva, difundida por la agencia oficial KCNA, señaló que 2025 fue un año crucial para las relaciones bilaterales, fortalecidas en medio de “presiones internacionales” y desafíos globales.

“Siempre estaremos con el hermano pueblo ruso”, se puede leer en el comunicado. Kim describió el vínculo entre Pyongyang y Moscú como un “valioso patrimonio común” destinado a perdurar “generación tras generación” y subrayó el apoyo mutuo en una “causa sagrada común”. Además, expresó sus deseos de éxito a Putin en la defensa de “la dignidad y los intereses de Rusia” en el nuevo año.

PUEDES VER: ¿Por qué EE. UU. vuelve a mostrar interés en Groenlandia y qué busca realmente en el Ártico?

Refuerzo de la alianza con Rusia

Kim resaltó que, en 2025, las relaciones entre ambas países se consolidaron aún más, describiéndolas como una “alianza sincera de compartir sangre, vida y muerte en la misma trinchera”. Esta retórica refleja un compromiso profundo tanto político como militar, relacionado con el apoyo de Pyongyang en la guerra en Ucrania. Varios medios internacionales han destacado este mensaje como una reafirmación de la cooperación bilateral.

Informes de inteligencia y medios indican que Corea del Norte ha enviado tropas y equipos militares para colaborar con Rusia, incluidos ingenieros en la región de Kursk, donde se confirmaron bajas durante el conflicto. Esta cooperación se ha utilizado por ambos gobiernos para reforzar la narrativa de una amistad histórica e invencible.

Además, Kim expresó su “orgullo inmenso” por la relación compartida con el líder ruso y destacó la unidad entre los pueblos de ambos países frente a “cualquier intento de terceros de debilitar” este vínculo.

PUEDES VER: Zelensky propone un plan de 20 puntos, respaldado por Estados Unidos, para llegar a un acuerdo de paz con Rusia

Fortalecimiento de la cooperación en tiempos de tensiones globales

El mensaje, además de celebrar los lazos actuales, también plantea la intención de ampliar la cooperación con Rusia en 2026, ante las crecientes tensiones con Occidente y las sanciones económicas. Al describir la alianza como un legado “para siempre”, Pyongyang busca proyectar estabilidad en sus relaciones internacionales y consolidarse como un aliado estratégico clave de Moscú en un entorno global cada vez más polarizado.

Con esta reafirmación pública, ambos países buscan consolidar su narrativa de hermandad política y militar, desafiando las posturas de los países occidentales y reforzando una relación que comenzó décadas atrás, pero que ahora se manifiesta de manera más tangible en tiempos de conflicto y rivalidad global.

