Rebeca Escribens no se guardó nada tras el ampay de Mario Irivarren con otra mujer que no es Onelia Molina. A través de su programa, la conductora de 'América Espectáculos' se sumó a las voces indignadas por el comportamiento del influencer, cuya relación con la odontóloga de profesión nació en el set de 'Esto es guerra' y se convirtió en una de las más conocidas en la farándula nacional.

La noche del martes 17 de marzo, Magaly Medina expuso en su espacio televisivo imágenes exclusivas de una fiesta en la que estuvieron presentes Irivarren, Patricio Parodi y Said Palao junto a varias jóvenes en un yate en Argentina. En el registro, se ve a Mario besando a una de las mujeres, a pesar de, hasta ese momento, ser pareja de la popular 'One'.

“Qué pena por ella”: Rebeca Escribens se solidariza con Onelia Molina tras ampay de Mario Irivarren

La conductora Rebeca Escribens aprovechó su plataforma el 18 de marzo para hablar del ampay de Mario Irivarren. Fiel a su estilo, criticó fuertemente al ‘exguerrero’ por faltar a su relación con Onelia Molina, considerando especialmente que la chica reality optó por confiar nuevamente en él tras una crisis que atravesaron como pareja en 2025. “Es increíble cómo, hoy en día, esta nueva generación… La falta de compromiso, la falta de respeto; más aún cuando Onelia le había dado otra oportunidad. Yo no entiendo”, lamentó.

En esa línea, la presentadora se solidarizó con la odontóloga de profesión, quien decidió responder a los actos de Irivarren anunciando el fin de su relación. “Qué pena por ella. Se ve una buena chica”, manifestó.

Rebeca Escribens recuerda que le advirtió a Onelia Molina sobre Mario Irivarren

En medio de su respaldo, Rebeca aprovechó para lanzar una reflexión contundente sobre el vínculo de la popular ‘One’ con Mario Irivarren. “Parece ser que la gente no aprende con los errores, y eso sí es preocupante porque uno debería meter la pata en un hueco y, bueno, ya sabes que el hueco está ahí y no vuelves a pasar. Pero cuando te gusta meter la pata en el mismo hueco, hay que buscar otro tipo de ayuda”, argumentó.

En esa línea, aseguró que ya había advertido a la participante de 'Esto es guerra' sobre el carácter de Irivarren, a quien la odontóloga perdonó tras la ruptura que siguió a la boda de Alejandra Baigorria, gran amiga de Mario y esposa de Said Palao. Recordamos que en ese evento el influencer protagonizó una situación relacionada con Vania Bludau, lo que propició la separación Onelia durante varios meses.

“Yo le dije el año pasado a Onelia: ‘ahí no era’. Pero bueno, es joven, tiene derecho a equivocarse. Y es así como una mujer, pasados los 40 o 50, a través de la seguridad y de sus propias vivencias, va siendo más determinante a la hora de elegir. Por eso nos volvemos más seguras: porque las experiencias nos forman y también el carácter, y lo ideal sería que para bien, no para mal”, sentenció.