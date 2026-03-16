HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

La madre de Vladimir Cerrón y Delia Espinoza en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

Hazaña de peruano Ignacio Salazar al surfear ola de 21 metros será narrada en documental: "De los Andes a las olas más grandes del mundo"

El surfista nacional Ignacio Salazar protagonizará el primer capítulo de la serie de documentales de ola grande tras batir un récord en la playa de Nazaré, Portugal.

Ignacio Salazar reveló que su nueva meta es batir el récord mundial de 27 metros. Foto: composición de LR/Big Wave Surf Channel/Instagram
Ignacio Salazar reveló que su nueva meta es batir el récord mundial de 27 metros. Foto: composición de LR/Big Wave Surf Channel/Instagram

Hace un par de meses, el peruano Ignacio Salazar batió el récord nacional al correr una ola de 21,5 metros de alto en Nazaré, lugar conocido como el 'hogar' de las olas más grandes del planeta. El experimentado tablista pasó hasta 40 días antes de encontrar el momento perfecto para lanzarse al mar y hacer historia.

Este emocionante proceso fue registrado en un minidocumental que mostrará detalles de la preparación de 'Tato', así como imágenes de su enfrentamiento con la ola que lo inmortalizó. "De los Andes a la ola más grande del mundo surfeada por un peruano", se lee en un adelanto del material audiovisual.

PUEDES VER: Angelo Caro y su emoción tras dominar la 'Machu Picchu Flip' y volverse subcampeón mundial: 'Fue increíble'

lr.pe

¿Cómo fue la hazaña de Ignacio Salazar al surfear la ola de 21,5 metros?

Hace algunas semanas, Salazar compartió para La República su experiencia en Nazaré. "Vengo entrenando para correr Nazaré ya hace dos años física, mental y financieramente. Ir a Nazaré a correr las olas más grandes requiere mucha experiencia, disciplina, entrenamiento, motivación y mucho soporte financiero", dijo.

Según contó poco después en diálogo con Caretas, surfeó una ola de 15 metros antes de tomar la del récord, la cual corrió por completo. Sin embargo, también tuvo que soportar el impacto de la ola al cerrar aguantando la respiración hasta 20 segundos bajo el agua, tras lo cual pudo salir con la satisfacción de haber hecho historia.

¿Qué dijo Ignacio Salazar tras surfear ola de 21,5 metros?

"Ha sido una experiencia totalmente de otra dimensión, las olas son totalmente gigantes. Parecen edificios que se mueven con una velocidad que solamente con la moto de agua puedes llegar a eso", agregó 'Tato' para La República. El nuevo objetivo del peruano será batir el récord mundial de 27 metros, que actualmente le pertenece al brasileño Rodrigo Koxa.

Por lo pronto, los fanáticos del surf podrán conocer más acerca de la hazaña de Ignacio Salazar en el primer capítulo de la serie de documentales Vertex - The Big Wave Project, que el deportista estrenará este domingo 22 de marzo a las 7.00 p. m. en su cuenta de Instagram.

Notas relacionadas
Ignacio Salazar hace historia al surfear ola de 21,5 metros en Portugal: "Mi mayor satisfacción es traer al Perú a ojos del surfing mundial"

Ignacio Salazar hace historia al surfear ola de 21,5 metros en Portugal: "Mi mayor satisfacción es traer al Perú a ojos del surfing mundial"

LEER MÁS
Mafer Reyes, campeona panamericana en surf, se ilusiona con oro en los Juegos Bolivarianos 2025: "Es la medalla que me falta"

Mafer Reyes, campeona panamericana en surf, se ilusiona con oro en los Juegos Bolivarianos 2025: "Es la medalla que me falta"

LEER MÁS
IPD avanza en infraestructura: remodelan CAR de Punta Rocas y estrenan modernas pistas de atletismo en Huancayo

IPD avanza en infraestructura: remodelan CAR de Punta Rocas y estrenan modernas pistas de atletismo en Huancayo

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lista de convocados de la selección peruana: los elegidos de Mano Menezes para amistosos ante Senegal y Honduras

Lista de convocados de la selección peruana: los elegidos de Mano Menezes para amistosos ante Senegal y Honduras

LEER MÁS
Sin Felipe Chávez ni Piero Quispe: las grandes ausencias en la primera lista de Mano Menezes con la selección peruana

Sin Felipe Chávez ni Piero Quispe: las grandes ausencias en la primera lista de Mano Menezes con la selección peruana

LEER MÁS
Mano Menezes explica convocatoria de André Carrillo, Yoshimar Yotún y Pedro Gallese en medio del recambio generacional de Perú

Mano Menezes explica convocatoria de André Carrillo, Yoshimar Yotún y Pedro Gallese en medio del recambio generacional de Perú

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hazaña de peruano Ignacio Salazar al surfear ola de 21 metros será narrada en documental: "De los Andes a las olas más grandes del mundo"

Zaca TV anuncia a Gia Meier, Andrea Noriega y Mafe Delgado como las nuevas conductoras de su podcast

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Deportes

Mano Menezes explica convocatoria de André Carrillo, Yoshimar Yotún y Pedro Gallese en medio del recambio generacional de Perú

Adrián Quiroz, convocado sorpresa de Mano Menezes, confesó que estuvo cerca de dejar el fútbol: "Pasé por una depresión fuerte"

Jugadores de FC Cajamarca reciben amenazas tras malos resultados en la Liga 1: "Uno está con seguridad particular"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Excanciller señala que zanja en la frontera impulsada por Kast no debería afectar relación entre Perú y Chile

JNJ consuma vengaza contra Delia Espinoza: ratifican destitución por no reponer a Patricia Benavides

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025