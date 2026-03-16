Hace un par de meses, el peruano Ignacio Salazar batió el récord nacional al correr una ola de 21,5 metros de alto en Nazaré, lugar conocido como el 'hogar' de las olas más grandes del planeta. El experimentado tablista pasó hasta 40 días antes de encontrar el momento perfecto para lanzarse al mar y hacer historia.

Este emocionante proceso fue registrado en un minidocumental que mostrará detalles de la preparación de 'Tato', así como imágenes de su enfrentamiento con la ola que lo inmortalizó. "De los Andes a la ola más grande del mundo surfeada por un peruano", se lee en un adelanto del material audiovisual.

¿Cómo fue la hazaña de Ignacio Salazar al surfear la ola de 21,5 metros?

Hace algunas semanas, Salazar compartió para La República su experiencia en Nazaré. "Vengo entrenando para correr Nazaré ya hace dos años física, mental y financieramente. Ir a Nazaré a correr las olas más grandes requiere mucha experiencia, disciplina, entrenamiento, motivación y mucho soporte financiero", dijo.

Según contó poco después en diálogo con Caretas, surfeó una ola de 15 metros antes de tomar la del récord, la cual corrió por completo. Sin embargo, también tuvo que soportar el impacto de la ola al cerrar aguantando la respiración hasta 20 segundos bajo el agua, tras lo cual pudo salir con la satisfacción de haber hecho historia.

¿Qué dijo Ignacio Salazar tras surfear ola de 21,5 metros?

"Ha sido una experiencia totalmente de otra dimensión, las olas son totalmente gigantes. Parecen edificios que se mueven con una velocidad que solamente con la moto de agua puedes llegar a eso", agregó 'Tato' para La República. El nuevo objetivo del peruano será batir el récord mundial de 27 metros, que actualmente le pertenece al brasileño Rodrigo Koxa.

Por lo pronto, los fanáticos del surf podrán conocer más acerca de la hazaña de Ignacio Salazar en el primer capítulo de la serie de documentales Vertex - The Big Wave Project, que el deportista estrenará este domingo 22 de marzo a las 7.00 p. m. en su cuenta de Instagram.