Mundo

Operativo en Honduras desaloja a manifestantes que exigían resultados electorales: se registraron 8 heridos

La presidenta Xiomara Castro rechazó la acción policial, ordenando la destitución de los agentes involucrados que actuaron sin órdenes superiores. Los manifestantes apoyan al alcalde Jorge Aldana, que busca la reelección.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, rechazó este martes la operación policial en la que fueron desalojados. Foto: AFP.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, rechazó este martes la operación policial en la que fueron desalojados. Foto: AFP.

Al menos ocho heridos dejó la noche del lunes un operativo para desalojar a militantes de izquierda que presionan por los resultados definitivos de las elecciones generales de Honduras, informaron este martes las autoridades.

Más de dos semanas después de los comicios, los hondureños siguen sin conocer al ganador de las presidenciales y a otros funcionarios electos en cargos como la alcaldía de la capital, Tegucigalpa.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, rechazó este martes la operación policial en la que fueron desalojados manifestantes de su partido de un campamento instalado frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE).

"En mi gobierno no se reprime al pueblo", dijo Castro a UneTV.

El acalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, reportó ocho heridos en declaraciones a la AFP en el lugar de los hechos. "Pero ya están bien, entraron a la carpa y nos trataron como delincuentes", señaló el funcionario, quien busca la reelección.

La mandataria ordenó a los comandantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas destituir a los agentes involucrados, quienes según dijo actuaron sin órdenes de sus máximos superiores.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a un hombre con el rostro ensangrentado, así como una carpa, colchones y otros objetos revueltos en el suelo.

Los manifestantes respaldan a Aldana, quien está perdiendo la reelección por apenas 400 votos frente al conservador Juan Diego Zelaya.

La disputa presidencial también está en suspenso por una diferencia de menos de dos puntos porcentuales a favor del conservador Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, frente al derechista Salvador Nasralla.

