Zaca TV anuncia a Gia Meier, Andrea Noriega y Mafe Delgado como las nuevas conductoras de su podcast

Zaca TV, con su programa 'Somos los que somos' fueron uno de los podcast más vistos del año pasado. Foto: Composición LR/Instagram.

Zaca TV, con su programa 'Somos los que somos' fueron uno de los podcast más vistos del año pasado. Foto: Composición LR/Instagram.

El canal de streaming Zaca TV, que fue uno de los más vistos el año pasado, anunció a las nuevas integrantes del podcast ‘Somos los que somos’, quienes acompañarán a Giacomo y Doménico Benavides, hijos del cómico Alfredo Benavides. A través de su cuenta oficial de Instagram revelaron que se trata de Gia Meier, hija de Christian Meier, y las influencers Andrea Noriega y Mafe Delgado.

“Con mucha ilusión les presentamos a quienes serán parte de esta segunda temporada de ‘Somos lo que somos’. Un espacio hecho desde el corazón, donde cada historia, cada voz y cada momento nos recuerda la belleza de ser auténticamente quienes somos”, anunció así el programa de YouTube a sus nuevos jales.

Recordemos que las tres jóvenes llegan para reemplazar a Salandela, Miranda Capurro y Michelle Onetto, quienes renunciaron a Zaca TV a finales de enero, lo que ocasionó que el podcast se detuviera aproximadamente un mes.

Zaca TV presentó a sus nuevas tres conductoras. Foto: Instagram.

¿Cuándo y a qué hora se estrena ‘Somos los que somos’ en Zaca TV?

La segunda temporada del podcast ‘Somos los que somos’ arranca este lunes 23 de marzo a las 11.00 a. m. El programa se emitirá a través del canal de YouTube Zaca TV, donde las flamantes conductoras harán su debut junto a Doménico y Giacomo Benavides, quienes estuvieron en la primera temporada.

Los fans del programa se mostraron más que contentos con las nuevas contrataciones. Tras una hora de haberse anunciado a Gia Meier, Andrea Noriega y Mafe Delgado como las nuevas conductoras, la publicación en Instagram se hizo viral al superar los 30.000 me gusta y acumular más de cuatro mil comentarios, en su gran mayoría aprobando la llegada de los nuevos rostros del programa.

¿Por qué renunciaron Salandela, Miranda Capurro y Michelle Onetto a Zaca TV?

Las tres influencers renunciaron a finales de enero de este año al podcast ‘Somos los que somos’ de Zaca TV. Según comunicaron, tomaron la decisión debido a proyectos personales. Por ejemplo, Miranda Capurro, novia de Giacomo, hijo menor de Alfredo Benavides, acaba de lanzarse como cantante.

Cuando anunciaron su salida, el programa de YouTube se despidió de ellas con un mensaje. “Desde nuestro lugar, solo tenemos palabras de agradecimiento, cariño y buenos deseos para con ella. Sabemos que ha sido una decisión muy difícil por el gran cariño al proyecto, el trabajo compartido y todo lo que se construyó en conjunto. Desde aquí respetamos la decisión y les mandamos mucho amor”, compartió el canal de streaming.