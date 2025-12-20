HOYSuscripcion LR Focus

El mejor país de América Latina para jubilarse en 2026 y que solo es superado por Grecia en el ranking mundial

Entre las razones que colocan a este país latinoamericano en el primer lugar para jubilarse, según el ranking International Living, están su costo de vida moderado, estabilidad política y económica.

El 'International Living' lanzó su ranking mundial de mejores países para jubilarse en 2026.
El 'International Living' lanzó su ranking mundial de mejores países para jubilarse en 2026. | Composición LR

Panamá ha sido reconocida como el país más atractivo de América Latina para quienes planean retirarse en 2026. Esta distinción proviene del Índice de Jubilación Global elaborado por International Living, una organización que anualmente evalúa diversos destinos internacionales con base en criterios esenciales para una jubilación de calidad.

El estudio compara un total de 24 países y toma en cuenta factores clave como el costo de vida, la accesibilidad y calidad del sistema de salud, el clima, la oferta inmobiliaria, el desarrollo de la infraestructura y la facilidad para obtener residencia legal.

PUEDES VER: El país de América Latina que supera a Arabia Saudita, Irán y Canadá con la reserva más grande de petróleo

lr.pe

¿Por qué Panamá fue elegido como el mejor país latinoamericano para jubilarse en 2026?

El ranking resaltó varias razones por las que Panamá se ha convertido en un destino ideal para quienes buscan un retiro tranquilo y accesible. Entre los aspectos más valorados se encuentra su costo de vida moderado, la estabilidad económica y política del país, así como un marco legal especialmente favorable para las personas jubiladas.

Una de las mayores ventajas que ofrece esta nación centroamericana es el programa Pensionado, un beneficio respaldado por ley que permite a los adultos mayores acceder a importantes descuentos en servicios esenciales. Esto incluye rebajas en atención médica, tarifas de transporte, entradas a espectáculos y hasta en el pago de servicios básicos.

Además, Panamá facilita el proceso para obtener la residencia legal, lo que la convierte en una opción aún más atractiva. El uso del dólar estadounidense como moneda oficial reduce la incertidumbre cambiaria, mientras que su excelente conectividad aérea con América y Europa, sumada a una red de servicios médicos privados de calidad a precios competitivos, completan el perfil de un país que lo tiene todo para disfrutar de una jubilación cómoda y sin sobresaltos.

PUEDES VER: El atractivo turístico de América Latina que figura en el top 10 de los mejores lugares para visitar en el mundo

lr.pe

Costa Rica y México también destacaron en el ranking

Costa Rica alcanzó el tercer puesto a nivel mundial gracias a factores clave como su calidad de vida, solidez democrática y abundancia de recursos naturales. El estudio subrayó el buen funcionamiento de su sistema de salud, impulsado por la interacción entre los servicios públicos y privados. Además, el país obtuvo una calificación destacada en temas relacionados con seguridad ciudadana y gobernanza.

En cuanto al costo de vida, el informe explicó que este varía según la región y los hábitos de consumo de cada persona. Sin embargo, resaltó que optar por productos nacionales, asistir a ferias agrícolas y utilizar los servicios estatales ayuda a mantener los gastos dentro de un rango accesible. También se reconocieron aspectos positivos como la baja carga tributaria sobre propiedades y la existencia de opciones de residencia para pensionistas, rentistas e inversionistas extranjeros.

Por otra parte, México se ubicó en el quinto lugar del ranking mundial, gracias a varios factores que aumentan su atractivo. El análisis resaltó su fortaleza económica, la riqueza de su geografía y la ventaja estratégica de estar cerca de Estados Unidos y Canadá. Uno de los puntos más favorables fue su asequible costo de vida, que recibió una puntuación elevada.

El informe también subrayó otros aspectos positivos, como la buena disponibilidad de servicios médicos privados a precios accesibles, así como las facilidades para permanecer en el país por largos periodos. A esto se suma su excelente conectividad aérea y la variedad de entornos disponibles para vivir.

PUEDES VER: No es el sol peruano: esta es la moneda latinoamericana que más se apreció frente al dólar en 2025, según Bloomberg

lr.pe

Grecia, elegida como el mejor destino para jubilarse en todo el mundo

En términos de afinidad, Grecia destaca notablemente por encima de otros países: logró calificaciones sobresalientes en distintas categorías: acceso a visas, clima, sistema de salud, costo de vida, posibilidades de adquirir una vivienda y nivel de desarrollo.

Aunque su territorio no es extenso, Grecia ofrece una sorprendente diversidad. Cuenta con más de 12.800 kilómetros de costa, paisajes montañosos, zonas productoras de vino, ciudades vibrantes como Atenas y Tesalónica, y más de 200 islas habitadas. Tal como señala el portal 'International Living', no importa dónde vivas, el mar nunca está a más de 145 kilómetros. Cada zona tiene una identidad única que la hace especi

Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

Los trenes de dos pisos que revolucionan el transporte en Europa, pero fracasaron en América Latina por su infraestructura

Los trenes de dos pisos que revolucionan el transporte en Europa, pero fracasaron en América Latina por su infraestructura

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

