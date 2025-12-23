HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Jefe del Estado Mayor de Libia muere en accidente aéreo en Turquía: líderes militares que lo acompañaban también fallecieron

Desde el derrocamiento del dictador Muamar Gadafi en 2011, Libia ha estado sumida en una profunda división política. Actualmente, los militares que perdieron la vida apoyaban al gobierno que opera desde Trípoli.

Mohamed Al Hadad, jefe del Estado Mayor de Libia, murió en un accidente aéreo en Turquía.
Mohamed Al Hadad, jefe del Estado Mayor de Libia, murió en un accidente aéreo en Turquía. | Foto: composición LR

El jefe del Estado Mayor de Libia, el general Mohamed Al Hadad, falleció este martes 23 de diciembre en un accidente aéreo que ocurrió poco después de despegar de Ankara, capital de Turquía. Las autoridades locales confirmaron el hallazgo de la aeronave siniestrada, que también cobró la vida de cuatro personas de la cúpula militar del país africano.

El ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, comunicó que se había perdido el contacto con el Falcon 50 9H-DFJ, que transportaba a Al Hadad, aproximadamente 40 minutos tras su despegue. Posteriormente, el funcionario anunció el hallazgo de los restos de la aeronave en el distrito de Haymana, a unos 50 kilómetros al sureste de Ankara.

PUEDES VER: Accidente aéreo en Estados Unidos deja siete personas muertas y provoca un incendio en la pista de aterrizaje

lr.pe

Líderes militares de Libia pierden la vida en accidente aéreo

"Con profunda tristeza y gran pesar, hemos recibido la noticia del fallecimiento del jefe del Estado Mayor del Ejército libio", declaró el primer ministro de Libia, Abdelhamid Dbeibah, en su cuenta de Facebook. Agregó que el avión, que llevaba a cinco altos mandos en total a bordo, realizó una solicitud de aterrizaje de emergencia en las cercanías de Haymana. Sin embargo, posteriormente se perdió la comunicación con la aeronave.

Dbeibah indicó que entre las otras cuatro víctimas mortales estaban el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres, Al Fituri Ghraibil; el director de la Autoridad de Fabricación Militar, Mahmud al Qatawi; el asesor del jefe del Ejército, Mohamed al Asawi Diab; y el fotógrafo de la oficina de prensa, Mohamed Omar Ahmed Mahyub.

PUEDES VER: Avioneta cae cerca del aeropuerto de Toluca y deja seis personas fallecidas en México

lr.pe

Primeras reacciones al accidente aéreo en Turquía

Hasta ahora, las autoridades no han presentado ninguna hipótesis sobre el caso, mientras que la fiscalía de la capital turca ha iniciado una investigación al respecto. Diversos medios de comunicación locales, entre ellos la cadena pública TRT, informaron que el dispositivo podría haber experimentado una falla eléctrica.

Durante la tarde, diversas cadenas de televisión privadas de Turquía, junto con la agencia estatal de prensa Anadolu, compartieron imágenes impactantes que capturan el cielo iluminándose a raíz de una explosión. Este evento ocurrió en Haymana, donde, según informes, se registró la señal del aparato en cuestión.

