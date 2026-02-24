La llegada de Hombres G a Lima genera gran expectación, ya que la banda se reencontrará con sus fans en el Estadio Nacional. Foto: difusión | Foto: difusión

La llegada de Hombres G a Lima ha generado grandes expectativas, no solo porque la banda volverá a reencontrarse con sus fans peruanos, sino también porque lo harán en uno de los estadios más grandes del país: el Estadio Nacional, el cual lucirá completamente lleno. Como se sabe, todas las entradas para su show programado para el 29 de octubre se agotaron en cuestión de horas.

Hombres G, acaso el grupo español más importante del mundo, tocará en el Estadio Nacional de Lima, local que ya ha llenado en dos ocasiones. En esta tercera ocasión, la banda vuelve a repetir la hazaña, en el marco de su gira ‘Los Mejores Años de Nuestra Vida’.

A lo largo de estas cuatro décadas, el grupo ha sabido reinventarse sin perder su esencia.

Hombres G agradecen el respaldo del público peruano



“¡Sold out en solo 24 horas! 50.000 gracias, Perú. Nuestra próxima gira en Latinoamérica empieza con vosotros y promete ser… los mejores años de nuestra vida. ¡Nos vemos muy pronto!”, fue el mensaje que dejó el grupo en su fanpage y que generó que algunos de sus fans pidan otra fecha en el Estadio Nacional.

El rotundo sold out confirma la vigencia y el enorme arrastre que mantiene la banda española en Latinoamérica. Su música ha trascendido generaciones, conquistando tanto a quienes crecieron con sus clásicos en los años ochenta como a un público joven que hoy corea sus canciones con la misma pasión, consolidándolos como un referente indiscutible del pop rock en español.

Hombres G celebrará sus 40 años de carrera en Lima



La emblemática banda de rock ha conmemorado por todo lo alto sus cuatro décadas de carrera. El tour titulado ‘Los Mejores Años de Nuestra Vida’ no solo recorre sus éxitos más recordados —como ‘Devuélveme a mi chica’, ‘Te quiero’, ‘Sufre mamón’, ‘Venezia’, ‘Visite nuestro bar’ y ‘Temblando’, entre otros—, sino que también sumará temas inéditos y “grandes sorpresas” que han despertado gran entusiasmo entre sus seguidores.

En estos 40 años, la agrupación ha logrado reinventarse sin dejar de lado su identidad, conservando la frescura y vitalidad que los distinguió desde el comienzo. Esa combinación entre nostalgia y renovación es lo que ha convertido esta gira en una cita imperdible, donde cada show se vive como una experiencia compartida llena de recuerdos, emoción y cercanía con el público.

Además, el tour sirve como vitrina para impulsar el documental que lleva el mismo nombre. Esta nueva serie de presentaciones los llevará por diversos países de Latinoamérica y Europa, transformando cada concierto en una auténtica fiesta del rock en español que ha dejado huella en distintas generaciones.