Mundo

Juicio contra Mark Zuckerberg: histórico proceso denuncia la adicción que generan las redes sociales

Más de 1,600 demandantes argumentan que Meta y otras redes sociales son responsables de problemas de salud mental en jóvenes, como depresión y suicidio, poniendo en relieve la crítica sobre la seguridad de los menores en internet.

El proceso busca que el CEO responda preguntas sobre si sus productos, como el caso de Facebook, fueron diseñados con la finalidad de crear adicción. Foto: Composición LR/AFP.
El proceso busca que el CEO responda preguntas sobre si sus productos, como el caso de Facebook, fueron diseñados con la finalidad de crear adicción. Foto: Composición LR/AFP.

En medio de cámaras, con cierta rigidez y vestido más formal de lo que nos tiene acostumbrados, Mark Zuckerberg llegó al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, en California, para enfrentar a la justicia por acusaciones en torno a los efectos que sus redes sociales causarían en la salud de los usuarios. El proceso busca que el CEO responda preguntas sobre si sus productos, como el caso de Facebook, fueron diseñados con la finalidad de crear adicción.

Aunque los reflectores se enfocaron en las declaraciones del multimillonario, la sala abarrotada también contaba con la presencia de Kaley, una joven de 20 años que sufre ansiedad social y que asegura que Instagram, junto a YouTube, "enganchan” a las personas. Mark Lanier, su abogado, reforzó el argumento con un documento donde el directo Adam Mosseri aceptaba que la función de Reels había “impulsado el tiempo a máximos históricos” y la app mantenía el objetivo de superar a TikTok.

Sin embargo, la aplicación de origen chino no solo es parte de la defensa; al contrario, estuvo involucrada en la denuncia original. Según revela Wired, junto a Snap, los dos programas decidieron llegar a un acuerdo extrajudicial con la parte acusante, esto luego de que Meta y Google fracasaran en el primer intento de desestimar el caso en noviembre. El resultado podría afectar a otros 1,600 que presentaron imputaciones iguales contra las mismas marcas, alegando que sus hijos fueron víctimas de depresión, dismorfia e incluso suicidio.

lr.pe

Cuestionamientos y risas

La revista brindó un desglose de la cita en el juzgado; según el relato, Lanier mantuvo una postura que buscaba derrumbar la credibilidad del ejecutivo de Facebook mediante observaciones a dichos realizados bajo juramento en enero de 2024. Durante este testimonio ante el Congreso sobre la seguridad de los niños en internet, Zuckerberg afirmó que los menores de 13 años no estaban permitidos, pero el representante legal mostró un estimado interno en el que figuran al menos 4 millones de usuarios infantiles en Instagram.

Aunque el magnate aceptó de manera probable los comentarios mencionados dentro del escrutinio, también acusó a la asistencia jurídica de “tergiversar” sus indicaciones anteriores. Además, optó por la ironía para sortear la escalada de afirmaciones en su contra. "Creo que tengo fama de ser bastante malo en esto", expresó en un momento, generando risas, en cuanto fue cuestionado por tener “una amplia formación en medios de comunicación”, lo que le permite salir bien de las impugnaciones.

En otra situación alegre, el creador afirmó que mantiene diálogo con la prensa “más de lo que le gustaría” debido a su papel de jefe, esto durante la ronda del abogado de Meta, Paul Schmidt. No obstante, en un contexto más tenso, el delegado de K. G. M. replicó sobre las políticas de edad que “no se podía aplicar” y que aparentemente es uno de los puntos en los que más flaquean las redes sociales; el propio millonario admitió las dificultades para alcanzar esta confirmación de manera eficaz.

Paralelismo y coincidencias

El ambiente antes y durante este evento histórico estuvo marcado por decenas de padres que aseguran que sus hijos fueron lastimados por las redes sociales. Tammy Rodríguez es una de las madres que ha estado presente en esta audiencia y en la pasada de 2024. Según CNN, la hija de la mujer se suicidó a los 11 años, exactamente en 2021, tras luchar contra la supuesta adicción a Instagram y Snapchat.

Dentro de los apoderados también estuvieron algunos presentes en el testimonio de Zuckerberg frente al Congreso hace dos años; al igual que en aquella ocasión, el empresario giró hacia ellos para disculparse por el posible daño realizado por sus plataformas. Rodríguez, quien escuchó las declaraciones en ambas ocasiones, comparó y negó sentirse satisfecha con lo dicho. “Me siento igual que cuando me fui ese día, pero estamos aquí y en un tribunal, así que eso es algo importante”, añadió.

