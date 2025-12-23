EE. UU. mata a una persona tras otro ataque a presunta ‘narcolancha’ en el Pacífico en medio de tensiones con Venezuela

Este incidente ocurre en un contexto de tensión diplomática entre EE. UU. y Venezuela, que denuncia la presencia militar estadounidense como provocaciones en la lucha antidrogas. | Composición LR

Este incidente ocurre en un contexto de tensión diplomática entre EE. UU. y Venezuela, que denuncia la presencia militar estadounidense como provocaciones en la lucha antidrogas. | Composición LR

Estados Unidos confirmó que una persona murió tras una nueva operación contra una presunta 'narcolancha' en aguas del Pacífico, en un contexto de creciente fricción con Venezuela por el control de rutas ilícitas en la región. Según informó el Comando Sur, la embarcación fue interceptada al no responder a advertencias y maniobras disuasivas, lo que derivó en el uso de fuerza letal por parte de las unidades estadounidenses.

Las autoridades señalaron que la nave se desplazaba a alta velocidad y habría sido vinculada a operaciones de tráfico de drogas. Tras el incidente, se realizó una inspección en la que se incautaron presuntos cargamentos ilícitos y se detuvo a varios tripulantes para investigaciones.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES 2026, EXPULSIONES Y AT3NTAN CONTRA PERIODISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Operación en alta mar y justificación del uso de la fuerza

De acuerdo con la versión oficial, las fuerzas estadounidenses desplegaron medios aéreos y marítimos para interceptar la lancha rápida, en una operación que habría incluido llamadas de advertencia, señales luminosas y maniobras tácticas previas al ataque. Sin embargo, al considerar que la embarcación representaba una amenaza y que intentaba evadir la intervención, se decidió abrir fuego.

Tras el operativo, equipos de guardacostas y personal militar aseguraron el área y brindaron atención médica a los ocupantes. No obstante, se confirmó el fallecimiento de una persona identificada como parte de la tripulación, mientras que los demás quedaron bajo custodia para ser sometidos a procesos judiciales.

Estados Unidos reportó la muerte de una persona durante una operación contra una 'narcolancha' en el Pacífico. Foto: Captura de X/Southcom

Tensión diplomática entre EE. UU. y Venezuela

Este nuevo incidente ocurre en medio de un clima de tensión diplomática entre Washington y Caracas, que ha denunciado reiteradamente la presencia militar estadounidense en zonas estratégicas del Caribe y el Pacífico. El régimen venezolano sostiene que estas operaciones representan provocaciones y actos de presión política bajo el argumento de la lucha antidrogas.

Por su parte, Estados Unidos defiende que estas acciones forman parte de su estrategia regional contra el narcotráfico, argumentando que las rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales representan una amenaza transnacional. En medio de este escenario, el incidente vuelve a encender el debate sobre el uso de fuerza en el mar, la jurisdicción internacional y el impacto que estas operaciones tienen en la estabilidad regional.