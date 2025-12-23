HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Mundo

Víctimas de Epstein denuncian "censuras extremas sin explicación" en los archivos mientras se publican nuevos documentos

Las sobrevivientes también cuestionaron la falta de comunicación del Departamento de Justicia, pues no se les informó qué documentos de Epstein fueron ocultados.

En un comunicado conjunto citado por CNN, más de una docena de sobrevivientes de Epstein denunciaron “censuras anormales y extremas sin explicación” en los archivos publicados por el DOJ.
En un comunicado conjunto citado por CNN, más de una docena de sobrevivientes de Epstein denunciaron "censuras anormales y extremas sin explicación" en los archivos publicados por el DOJ.

Las víctimas y sobrevivientes de Jeffrey Epstein intensificaron sus críticas contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) tras la publicación parcial de los archivos oficiales del caso, al considerar que el proceso incumple los plazos y alcances establecidos por la ley federal que ordena su divulgación íntegra. De acuerdo con CNN, para los afectados, la información difundida hasta ahora es fragmentaria y presenta censuras que dificultan esclarecer responsabilidades y reconstruir los hechos que los involucraron directamente.

Las objeciones se produjeron en paralelo a la liberación de miles de nuevos documentos por parte del Gobierno estadounidense, una medida que, lejos de cerrar la controversia, reavivó el debate político y social en torno a la transparencia del caso. Según AFP, aunque el DOJ asegura que el proceso sigue en curso, las víctimas denuncian que solo una fracción de los archivos fueron compartidos públicamente.

Restauran foto eliminada de Trump en archivos de Epstein al no hallarse evidencia de víctimas, según el Departamento de Justicia

"Censuras anormales y extremas"

En un comunicado conjunto citado por CNN, más de una docena de sobrevivientes -junto con familiares de la fallecida Virginia Giuffre- denunciaron “censuras anormales y extremas sin explicación”, así como la ausencia de documentación financiera clave. Afirmaron que estas omisiones les impidieron identificar a otras víctimas y acceder a información relevante sobre sus propios casos.

Las víctimas también cuestionaron la falta total de comunicación por parte del Departamento de Justicia, al señalar que no se les informó qué documentos fueron ocultados, por qué cientos de miles no se publicaron dentro del plazo legal ni qué criterios se aplicaron para las omisiones. Para los firmantes, esta opacidad vulnera el espíritu de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada casi por unanimidad en el Congreso, según reportó CNN.

Jess Michaels, sobreviviente y redactora principal del comunicado, afirmó que la gestión del proceso representa “lo opuesto a la transparencia”. En declaraciones recogidas por la misma cadena, sostuvo que ninguna autoridad consultó a los sobrevivientes antes de la publicación y acusó al DOJ de incumplir una ley federal firmada por el presidente, lo que, a su juicio, perpetúa la desconfianza hacia las instituciones.

Nuevas revelaciones del archivo de Epstein: expresidente de Colombia aparece en las imágenes divulgadas por Estados Unidos

Se revelan nuevos documentos del caso Epstein

Según un análisis de AFP, al menos 8.000 nuevos documentos del caso Epstein fueron habilitados esta semana en el portal oficial del Departamento de Justicia. Entre los archivos figuran audios, videos y material de vigilancia, incluidos registros de agosto de 2019, cuando Epstein fue hallado muerto en su celda en Nueva York.

No obstante, la agencia francesa advirtió que la publicación presentó inconsistencias técnicas: de los cerca de 11.000 enlaces divulgados, varios no conducían a documentos accesibles. Este hecho reforzó las críticas de las víctimas y de legisladores, quienes consideran que la difusión sigue siendo incompleta y deficiente.

Desde el Gobierno, el fiscal general adjunto Todd Blanche aseguró que cientos de abogados revisan cada archivo para proteger la identidad de más de 1.000 víctimas, tal como exige la ley. Sin embargo, congresistas como Ro Khanna y Thomas Massie advirtieron que el retraso podría derivar en acciones por desacato, mientras crece la presión política para que los archivos sean publicados en su totalidad, informó AFP.

Restauran foto eliminada de Trump en archivos de Epstein al no hallarse evidencia de víctimas, según el Departamento de Justicia

Nuevas revelaciones del archivo de Epstein: expresidente de Colombia aparece en las imágenes divulgadas por Estados Unidos

Equipo de Bill Clinton responde tras aparición de su imagen en los nuevos archivos del caso Epstein

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

China cambia las reglas del juego: los 5 países de América Latina que están en la cuerda floja por sus deudas

El país que come más panetón en el mundo está en América Latina: supera a Italia y Chile con más de 30.000 toneladas al año

