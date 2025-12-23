HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Rusia niega evacuación de su embajada en Venezuela ante crecientes tensiones con EE.UU.: "Provocación de los medios occidentales"

El reporte de AP, basado en declaraciones de un funcionario europeo de inteligencia bajo condición de anonimato, afirmaba que Moscú retiraba a diplomáticos y familiares en Caracas.

A través de un mensaje oficial difundido en la red social X, la Cancillería rusa calificó la información de evacuación en su embajada en Venezuela como “absolutamente falsa e infundada”.
A través de un mensaje oficial difundido en la red social X, la Cancillería rusa calificó la información de evacuación en su embajada en Venezuela como "absolutamente falsa e infundada". | Composición LR

El Gobierno de Rusia negó de forma tajante un informe de la agencia Associated Press (AP) que señalaba una presunta evacuación del personal de su embajada en Venezuela ante el aumento de las tensiones entre Caracas y Washington. A través de un mensaje oficial difundido en la red social X, la Cancillería rusa calificó la información como “absolutamente falsa e infundada” y la atribuyó a una “provocación de los medios occidentales”.

El reporte de AP, publicado el lunes y basado en declaraciones de un funcionario europeo de inteligencia bajo condición de anonimato, afirmaba que Moscú habría comenzado a retirar a diplomáticos y familiares, tras observarse varios vehículos con placas diplomáticas rusas estacionados frente a la sede diplomática en Caracas. La propia agencia indicó que no se constató actividad visible dentro del edificio y que, horas después, los vehículos abandonaron el lugar, lo que generó interpretaciones sobre una posible evacuación preventiva.

Pronunciamiento de la Cancillería rusa a la información difundida por AP. Foto: @mae_rusia/X<br>

Pronunciamiento de la Cancillería rusa a la información difundida por AP. Foto: @mae_rusia/X

lr.pe

Moscú reafirma su respaldo a Caracas ante tensión con EE.UU.

En paralelo a la desmentida, Rusia reiteró su respaldo político y diplomático a Venezuela en medio de la escalada con Estados Unidos en el mar Caribe. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso advirtió que la situación en la región se ha vuelto “potencialmente peligrosa” debido al incremento de operaciones estadounidenses, que -según Moscú- amenazan la estabilidad regional y la seguridad del comercio marítimo.

El Kremlin señaló que estas acciones forman parte de una presión sostenida de Washington sobre el Gobierno de Caracas. De acuerdo con Rusia, el bloqueo de petroleros y la presencia naval estadounidense cerca de aguas venezolanas elevan el riesgo de incidentes con consecuencias imprevisibles, de acuerdo a Reuters.

Desde Moscú, el portavoz presidencial Dmitri Peskov llamó a los países de la región a actuar con cautela y evitar pasos que puedan agravar la confrontación. Rusia insiste en que cualquier acción unilateral en el Caribe tiene un impacto directo no solo en Venezuela, sino en el equilibrio estratégico de América Latina.

lr.pe

Yván Gil y Lavrov coordinan posiciones ante la escalada en el Caribe

El canciller ruso Serguéi Lavrov sostuvo el 22 de diciembre una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Yván Gil, según informó oficialmente el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Durante el diálogo, ambos expresaron su “grave preocupación” por lo que calificaron como acciones de escalada por parte de Estados Unidos en el Caribe.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Cancillería rusa, Lavrov reafirmó el “pleno apoyo y solidaridad” de Moscú con el liderazgo y el pueblo venezolano, subrayando que las recientes medidas de Washington generan amenazas de largo alcance para la región y para el transporte marítimo internacional. Esta posición coincide con declaraciones previas de funcionarios rusos recogidas por TASS.

Ambos ministros acordaron fortalecer la cooperación bilateral y coordinar posiciones en foros internacionales, especialmente en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de defender el principio de soberanía estatal y la no injerencia en los asuntos internos de los países. Según Moscú, esta coordinación busca contrarrestar presiones externas y promover una salida diplomática a la creciente tensión regional.

