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Alianza Lima vs Killas FC EN VIVO: horario y canal de TV del partido por el inicio de la Liga Femenina 2026

La vigentes bicampeonas de la Liga Femenina buscarán empezar la temporada con un triunfo. Sigue la transmisión del Alianza Lima vs Killas FC desde Villa El Salvador.

Alianza Lima buscará el tricampeonato y clasificar a la Copa Libertadores Femenina. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos
Alianza Lima buscará el tricampeonato y clasificar a la Copa Libertadores Femenina. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

Alianza Lima vs Killas EN VIVO HOY | Las blanquiazules recibirán a las moradas en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador por la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El compromiso se encuentra pactado para las 3.30 p. m. y la transmisión estará a cargo del canal Juntos TV y Bicolor+ en YouTube. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República.

Las vigentes bicampeonas buscarán empezar la temporada con un triunfo ante su gente. El equipo de José Letelier es uno de los que mejor se reforzó.

Precios de entradas para el Alianza Lima vs Killas FC por la Liga Femenina. Foto: Alianza Lima Femenino

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¿A qué hora juega Alianza Lima vs Killas por la Liga Femenina 2026?

El partido Alianza Lima vs Killas FC empezará desde las 3.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, revisa la guía de horarios para que no te pierdas el cotejo.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador y Perú: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Killas FC por la Liga Femenina 2026?

El duelo entre Alianza Lima vs Killas FC será transmitido por Juntos TV (canales 29/729 de Movistar TV y 24/535 de Claro TV). Asimismo, podrás seguirlo en internet a través de Bicolor+ en YouTube.

¿Dónde se jugará Alianza Lima vs Killas FC?

Alianza Lima recibirá a Killas FC en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador por el inicio de la Liga Femenina 2026.

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Entradas para el Alianza Lima vs Killas FC por la Liga Femenina

Las entradas para el Alianza Lima vs Killas FC femenino oscilan entre los S/5 y los S/20. La plataforma Joinnus se encarga de vender los boletos a través de su página web.

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