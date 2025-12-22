¿Tienen Brasil y México la influencia diplomática para frenar un conflicto entre EE. UU. y Venezuela?

Los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum comunicaron su interés en mediar las tensiones a raíz del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para presionar a Venezuela. Desde septiembre de 2025, Washington ha realizado más de 30 ataques a barcos y ha ocasionado el fallecimiento de más de 100 personas. Así, la comunidad internacional especula que las tensiones pueden escalar a un conflicto bélico entre ambos países.

Por ello, La República consultó a un internacionalista para abordar la crisis entre la primera potencia del mundo y el régimen chavista. Pese a la iniciativa de los mandatarios y su posición regional en América Latina, su capacidad de negociación está limitada por la directriz de la Casa Blanca, así como por la impredecibilidad de Donald Trump.

¿Brasil y México pueden mediar las tensiones en el Caribe?

En primer lugar, los presidentes de ambos países han anunciado públicamente su rechazo a un enfrentamiento directo entre EE. UU. y Venezuela, a raíz de su oposición ideológica y política a Trump. De esta manera, se diferencian de otros líderes de la región que respaldan la presencia militar estadounidense en el Caribe, como los derechistas Javier Milei y José Antonio Kast.

Por un lado, la sucesora de Andrés Manuel López Obrador aspira a alcanzar una solución pacífica aprovechando la relación cercana de su país con Washington. Sin embargo, este 'privilegio' también puede dificultar su rol como posible mediador de las tensiones. En diciembre de 2025, México cedió ante las presiones norteamericanas para imponer aranceles a las importaciones chinas.

"Sheinbaum no puede hacer demasiado evidente su rechazo, además de que no tiene esa simpatía que aparentemente tenía López Obrador por Donald Trump hasta cierto punto (...) El hecho concreto es que es un socio de Estados Unidos y no se puede permitir pelear", sostuvo Francisco Belaunde, internacionalista, en una entrevista para La República. Así, la diplomacia mexicana presenta más dificultades que intervenir y establecer un diálogo con la Casa Blanca.

Brasil también ha registrado momentos tensos con la administración de Trump. El líder republicano calificó la sentencia de la justicia brasileña contra el expresidente Jair Bolsonaro como una 'caza de brujas' y arremetió con la imposición de aranceles. En particular, la participación de Brasilia en conversaciones de paz se explica porque es un vecino de Venezuela. Por tanto, un conflicto seguramente tendría un impacto directo.

"En caso de un enfrentamiento militar, podría generar eventualmente una nueva ola migratoria que también alcanzaría a Brasil", afirmó el analista internacional. Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), en octubre de 2024, 732.272 venezolanos residen en el gigante sudamericano como refugiados y migrantes.

En general, Washington no ha dudado en utilizar su influencia geopolítica para imponer sus exigencias a países de la región, en especial por la agenda internacional de Trump. Gracias a las fuertes relaciones comerciales y al tamaño de su economía, la primera potencia del mundo ha aprovechado su condición. Por tanto, los esfuerzos de Brasil y México no necesariamente serían fructíferos para prevenir una escalada.

Otro factor que influye es la poca capacidad de anticipar las acciones del presidente estadounidense. En varios episodios de su carrera política, el republicano se ha presentado como un líder pacifista y ha afirmado haber terminado con ocho guerras en su primer mandato. Sin embargo, el magnate expone una posición firme para atacar militarmente a Venezuela, pese a sugerir que mereció ganar el Premio Nobel de la Paz.

¿Cómo sería el despliegue militar de Estados Unidos en Venezuela?

Por otro lado, Belaunde descartó que Washington esté planificando invadir Venezuela, lo que implicaría el ingreso de tropas estadounidenses y abrir un combate directo con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. "Ha anunciado posibles acciones terrestres contra el régimen, que serían bombardeos y asesinatos selectivos", afirmó el profesor de la Universidad de Lima.

Esta clase de operaciones, que ha ejecutado, por ejemplo, contra las denominadas 'narcolanchas' y que están presuntamente vinculadas al régimen chavista, le significa un menor costo logístico. El especialista recordó la invasión de Irak, que resultó cara para las finanzas estadounidenses.

Asimismo, el internacionalista subrayó que Estados Unidos designó al Cartel de los Soles, el cual acusó de ser liderado por Maduro, como una organización terrorista. "Según la norma norteamericana, tal como la interpreta Trump, pueden tratar a los narcos de la misma manera que trata a los terroristas islámicos y yihadistas, que son objeto de asesinatos", señaló.

EE. UU. sostiene que los terroristas representan una amenaza significativa para su seguridad nacional. Por tanto, Belaunde expuso que la administración estadounidense se siente 'habilitada' para realizar operaciones para eliminar a estos individuos. Como tildaron al sucesor de Chávez de cabecilla, podría ser un potencial objetivo, a pesar de las críticas dentro de la sociedad.