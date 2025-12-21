HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Nuevas revelaciones del archivo de Epstein: expresidente de Colombia aparece en las imágenes divulgadas por Estados Unidos

Archivos revelan foto y testimonios que vinculan a Andrés Pastrana con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

Foto de Pastrana con Ghislaine Maxwell aparece en archivos de Epstein divulgados por Estados Unidos.
Foto de Pastrana con Ghislaine Maxwell aparece en archivos de Epstein divulgados por Estados Unidos. | Composición LR

El Gobierno de Donald Trump, a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), generó controversias cuando el 19 de diciembre divulgó una nueva tanda de archivos relacionados con el caso Jeffrey Epstein. En la publicación de miles de documentos oficiales aparecen una referencia y una fotografía que vinculan a Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, con el depredador sexual y con Ghislaine Maxwell, quien fue condenada en 2021 por tráfico sexual de menores y otros delitos relacionados con la red del financiero.

De acuerdo con el testimonio recopilado por el DOJ, la mujer conoció al exmandatario en un pub de Dublín (Irlanda). También aseveró que compartían afición por la aviación y que pilotó un helicóptero Blackhawk durante un viaje a Colombia. Incluso mencionó que llegó a disparar un cohete contra un supuesto "campamento terrorista". "También fuimos a Cuba. Ese viaje fue organizado por un amigo con conexiones con distribuidores de puros. Y allí conocimos a Fidel Castro", confesó en el interrogatorio oficial.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Expresidente de Colombia aparece en los archivos de Epstein

Andrés Pastrana, quien gobernó Colombia desde el 7 de agosto de 1998 hasta el 7 de agosto de 2002, admitió públicamente que conoció a Jeffrey Epstein, pero insistió en que la relación fue limitada y que nunca participó en actividades ilegales. Asimismo, aseveró que rechazó invitaciones para visitar la isla privada del magnate financiero.

Notas relacionadas
ELN anuncia cese al fuego por Navidad y fin de año en Colombia, pero amenaza con seguir ataques en 2026

ELN anuncia cese al fuego por Navidad y fin de año en Colombia, pero amenaza con seguir ataques en 2026

LEER MÁS
Dictadura de Nicolás Maduro detiene por 7 horas a periodistas de Chilevisión en la frontera con Colombia

Dictadura de Nicolás Maduro detiene por 7 horas a periodistas de Chilevisión en la frontera con Colombia

LEER MÁS
La ciudad de América Latina emite un bono verde histórico por US$600 millones para impulsar buses eléctricos y un metro moderno

La ciudad de América Latina emite un bono verde histórico por US$600 millones para impulsar buses eléctricos y un metro moderno

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Mundo

Perú fuera del top 10: este país de América Latina lidera el sueldo mínimo más alto en 2025

Bolivia declara alerta epidemiológica por virus A H3N2: "Es más contagiosa"

Gobierno de Donald Trump publica parte de los archivos del caso Epstein tras presión y criticas del Congreso

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025