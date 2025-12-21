El Gobierno de Donald Trump, a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), generó controversias cuando el 19 de diciembre divulgó una nueva tanda de archivos relacionados con el caso Jeffrey Epstein. En la publicación de miles de documentos oficiales aparecen una referencia y una fotografía que vinculan a Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, con el depredador sexual y con Ghislaine Maxwell, quien fue condenada en 2021 por tráfico sexual de menores y otros delitos relacionados con la red del financiero.

De acuerdo con el testimonio recopilado por el DOJ, la mujer conoció al exmandatario en un pub de Dublín (Irlanda). También aseveró que compartían afición por la aviación y que pilotó un helicóptero Blackhawk durante un viaje a Colombia. Incluso mencionó que llegó a disparar un cohete contra un supuesto "campamento terrorista". "También fuimos a Cuba. Ese viaje fue organizado por un amigo con conexiones con distribuidores de puros. Y allí conocimos a Fidel Castro", confesó en el interrogatorio oficial.

Expresidente de Colombia aparece en los archivos de Epstein

Andrés Pastrana, quien gobernó Colombia desde el 7 de agosto de 1998 hasta el 7 de agosto de 2002, admitió públicamente que conoció a Jeffrey Epstein, pero insistió en que la relación fue limitada y que nunca participó en actividades ilegales. Asimismo, aseveró que rechazó invitaciones para visitar la isla privada del magnate financiero.