Mundo

El país que compite con potencias como Estados Unidos inauguró el aeropuerto más imponente de Asia: no es China

Situado en Ulwe, Maharashtra, el aeropuerto contará con una capacidad inicial de 20 millones de pasajeros al año, con proyecciones de expansión a 90 millones en las próximas décadas.

India es el tercer mercado de transporte aéreo más grande del mundo, detrás de Estados Unidos y China. Foto: Composición LR
India es el tercer mercado de transporte aéreo más grande del mundo, detrás de Estados Unidos y China. Foto: Composición LR

India, una de las economías que compite en escala e influencia con potencias como Estados Unidos, inauguró oficialmente el Aeropuerto Internacional de Navi Mumbai, una de las mayores y más ambiciosas infraestructuras aeroportuarias del continente asiático. La apertura de la primera fase fue liderada por el primer ministro Narendra Modi y es clave en la estrategia del país para fortalecer su conectividad aérea.

Ubicado en Ulwe, en el estado de Maharashtra, el nuevo aeropuerto fue concebido para aliviar la fuerte congestión del actual terminal de Mumbai, uno de los más transitados del mundo. En su primera etapa, la infraestructura tiene capacidad para atender hasta 20 millones de pasajeros al año, con un plan de expansión que elevaría esa cifra hasta cerca de 90 millones en las próximas décadas.

El proyecto forma parte de una apuesta más amplia de India por modernizar su red de transporte, impulsar el comercio, el turismo y la logística, y consolidarse como un actor central en la competencia económica y tecnológica global.

La apertura de la primera fase fue liderada por el primer ministro Narendra Modi. Foto: X/@ArenaJet

La apertura de la primera fase fue liderada por el primer ministro Narendra Modi. Foto: X/@ArenaJet

El tercer mercado de transporte aéreo más grande del mundo

India se ha consolidado como el tercer mercado de transporte aéreo más grande del mundo, detrás únicamente de Estados Unidos y China, según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) sobre tráfico de pasajeros. En 2024, aproximadamente 174 millones de pasajeros viajaron desde y dentro de India, lo que representa alrededor del 4,2 % del tráfico aéreo global.

Con base en esto, el proyecto refuerza el impulso de India por modernizar su infraestructura y fortalecer la conectividad aérea en paralelo al crecimiento de su economía y al aumento sostenido de los viajes en avión.

El gobierno modernizó decenas de aeropuertos para integrar ciudades medianas y pequeñas, además de mejorar la logística de carga, con el objetivo de convertir al transporte aéreo en un motor clave del desarrollo económico. De acuerdo con cifras oficiales, el número de aeropuertos operativos en el país pasó de 74 en 2014 a 160 en la actualidad.

