Condé Nast Traveller deja fuera a Perú como mejor destino culinario y destaca a estos dos países de América Latina en su lugar

Condé Nast Traveller publicó su guía anual The Best Places to Eat in 2026, en la que selecciona los destinos gastronómicos más recomendados para el próximo año. El listado destaca lugares con cocinas regionales sólidas, nuevas propuestas culinarias y experiencias que reflejan la identidad cultural de cada sitio.

Una de las mayores sorpresas fue la ausencia de Perú, un país considerado referente global por su gastronomía y que ha sido reconocido en múltiples rankings internacionales. En su lugar, otros destinos latinoamericanos fueron incluidos, marcando una renovación en el panorama de la cocina regional.

Los dos países de América Latina que superaron a Perú como mejor destino culinario

Estos son los destinos latinoamericanos destacados por Condé Nast Traveller:

Medellín (Colombia): reonocida por su escena culinaria en crecimiento, la ciudad antioqueña combina tradición e innovación. La publicación destacó su oferta diversa, el auge de restaurantes de autor y la accesibilidad de su gastronomía para los viajeros.

Minas Gerais (Brasil): valorada por su cocina regional auténtica, rica en guisos, quesos artesanales y técnicas tradicionales. El estado brasileño fue incluido por su conexión entre el entorno rural, los ingredientes locales y la experiencia cultural ligada a la comida.

Evolución de la cocina peruana en América Latina en la última década

Aunque Perú no aparece en esta edición de la lista, su trayectoria en el escenario gastronómico global sigue siendo sólida. Lima ha sido considerada por años como la capital culinaria de América Latina, y sus restaurantes han figurado en rankings como The World’s 50 Best Restaurants.

Platos como el ceviche, el ají de gallina y la cocina fusión nikkei han contribuido a proyectar la identidad culinaria peruana. Además, en 2025, Perú fue reconocido por los lectores de Condé Nast Traveller como uno de los mejores países para comer, según los Readers’ Choice Awards. La ausencia en este ranking específico no opaca su influencia regional, pero sí refleja una apertura hacia nuevos destinos emergentes.

Los mejores destinos culinarios para 2026, según Condé Nast Traveller

Además de los dos representantes latinoamericanos, la guía The Best Places to Eat in 2026 incluyó los siguientes destinos:

Boston (Estados Unidos)

Creta (Grecia)

Fès (Marruecos)

Hong Kong

Parramatta (Australia)

Patan (Nepal)

Prince Edward County (Canadá)

Sevilla (España)

Los destinos fueron elegidos por su diversidad gastronómica, conexión cultural con la comida y el valor que ofrecen a los viajeros que buscan experiencias culinarias auténticas. La publicación pone énfasis en cocinas locales, sostenibilidad y propuestas fuera del circuito turístico convencional.