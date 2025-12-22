HOYSuscripcion LR Focus

No comen pavo en Navidad: estos países de América Latina prefieren cenar cerdo, tamales u otros platos en Nochebuena

Aunque el pavo es el plato emblemático de la Navidad en muchos rincones de América Latina, existen países en la región que mantienen tradiciones culinarias distintas. ¿Cuáles son esas excepciones?

Un ranking internacional elaborado por la revista gastronómica Chef’s Pencil compara los platos típicos navideños más populares del mundo. | Composición LR

La Navidad es una de las celebraciones más importantes del calendario cultural en América Latina y la cena de Nochebuena ocupa un lugar central en los hogares de la región. Más allá del carácter religioso de la fecha, la comida funciona como un elemento de identidad colectiva: cada país adapta el festejo a su historia, productos locales y costumbres familiares. Por ello, aunque el pavo suele asociarse de manera global con la Navidad, su presencia no es uniforme en todo el continente.

Un ranking internacional elaborado por la revista gastronómica Chef’s Pencil, que compara los platos típicos navideños más populares del mundo, confirma esta diversidad. Mientras en países como Estados Unidos, Canadá o gran parte de Europa el pavo es la pieza central de la cena, en la región conviven múltiples tradiciones culinarias que van desde sopas ancestrales hasta carnes asadas y tamales.

Los países de América Latina donde no se come pavo en Navidad

Aunque el pavo sí es habitual en Perú, Brasil, Ecuador y Chile, varios países sudamericanos optan por otros platos en Nochebuena, según Chef’s Pencil y recopilaciones gastronómicas regionales:

  • Argentina y Paraguay: eligen preparaciones de cerdo, generalmente al horno o a la parrilla, vinculadas a la tradición ganadera.
  • Bolivia: la cena típica es la sopa picana, un caldo espeso y especiado con carnes, ají y verduras, muy arraigado en el altiplano.
  • Venezuela y Colombia: los tamales son protagonistas de la mesa navideña, preparados con variaciones regionales.
  • Uruguay: el asado es la opción predominante, incluso en fechas festivas.
  • Guyana: destaca el pepperpot, un guiso de carne con especias y raíces indígenas.
  • Surinam: no cuenta con un plato navideño único claramente identificado en los registros internacionales.
Cenas más famosas de América cuando celebran Navidad. Foto: Chef’s Pencil

¿Por qué el pavo se asocia a la Navidad?

La asociación del pavo con la Navidad tiene raíces históricas y prácticas. De acuerdo con Chef’s Pencil y estudios históricos de alimentación, esta ave fue domesticada en Mesoamérica por civilizaciones como los aztecas y mayas siglos antes de la llegada de los europeos. Con el tiempo, su consumo se expandió hacia Norteamérica y Europa, donde terminó consolidándose como símbolo de las celebraciones de fin de año.

A ello se suma un factor logístico: el pavo es un animal de gran tamaño —puede pesar entre 8 y 10 kilos— y tiene un ciclo de engorde relativamente corto, lo que lo convierte en una opción eficiente para alimentar a grupos familiares numerosos en una sola comida. Estas características facilitaron su adopción como plato central de la cena navideña en varios países americanos.

En el caso de Perú, el pavo convive con otro ícono de la Navidad: el panetón. Estudios de consumo citados por Taste Tomorrow señalan que Perú lidera el consumo mundial de panetón, con unas 34.000 toneladas anuales, equivalentes a 1,1 kilos por persona, superando incluso a Italia, su país de origen. Esta combinación de pavo y panetón se ha consolidado como una de las tradiciones navideñas más reconocidas del país, reflejando cómo los hábitos globales se adaptan y adquieren identidad propia en América Latina.

Cenas más famosas en todo el mundo cuando celebran Navidad. Foto: Chef’s Pencil<br>

Cenas más famosas en todo el mundo cuando celebran Navidad. Foto: Chef’s Pencil

