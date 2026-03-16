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Alrededor de 2.000 alumnos en Chiclayo no iniciaron clases por mal estado de sus colegios

Existen otras cinco instituciones educativas de la provincia cuyos estudiantes tendrán que estudiar un año más en locales prestados. Las autoridades descartan la educación virtual.

Director de la Ugel Chiclayo dice que 11 colegios no pudieron iniciar el año escolar. Foto: Composición LR / Emmanuel Moreno, La República
Director de la Ugel Chiclayo dice que 11 colegios no pudieron iniciar el año escolar. Foto: Composición LR / Emmanuel Moreno, La República

El director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chiclayo, Alí Sánchez Moreno, reveló que 11 colegios públicos de esta provincia lambayecana no pudieron iniciar el año escolar 2026 este lunes 16 de marzo debido a dificultades de acceso y problemas en la infraestructura de sus planteles. La cifra agrupa a 1.984 escolares afectados, quienes no tuvieron la misma suerte de los 220.000 alumnos de esta localidad que sí pueden ir a las aulas.

Esperan solucionarlo en una semana

Sánchez Moreno explicó que las instituciones educativas que se han visto en la obligación de posponer el comienzo de sus clases se ubican en los distritos de Tumán, Chiclayo y Zaña. En este último lugar, la caída del puente La otra banda, que cruzaba sobre el río Zaña, ha impedido que los niños y jóvenes puedan ir a sus colegios en la ciudad, quedando temporalmente incomunicados.

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"El reporte nos indica que 11 locales escolares han tenido dificultades para el inicio como correspondería en Chiclayo. Sin embargo, a nivel de comunidades educativas de las mismas instituciones y nosotros, las autoridades, estamos viendo para que se pueda comenzar las clases (...). Tendremos una semana de postergación en estas escuelas, pero estamos trabajando en ello", declaró el funcionario.

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Sin opción a la virtualidad

Consultado sobre la posibilidad de que estos colegios puedan volcar sus actividades al ámbito virtual y no perder estos días de aprendizaje, el director de la UGEL Chiclayo señaló que "no existen las condiciones de logística para que esto resulte viable". Esto se debería a las limitaciones de conectividad de los planteles y/o docentes, así como de los mismos alumnos.

Clases en locales prestados

Finalmente, Sánchez Moreno apuntó que estudiantes de cinco colegios de Chiclayo se vieron en la obligación de empezar un nuevo año escolar en locales que no son propios, ya sea porque sus instituciones están en plena reconstrucción, las obras están paralizadas o fueron declaradas inhabitables. Aquí destacan las II. EE. Miguel Muro Zapata, Juan Mejía Baca e Inmaculada Concepción.

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