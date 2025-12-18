HOYSuscripcion LR Focus

Los trenes de dos pisos que revolucionan el transporte en Europa, pero fracasaron en Argentina por su infraestructura

En Argentina, el proyecto de trenes de doble planta en la línea Sarmiento fracasó debido a problemas técnicos y de planificación, quedando solo dos unidades en circulación.

Los trenes de pasajeros de dos pisos se han consolidado como una solución a la demanda de movilidad. Foto: Composición LR
Los trenes de dos pisos se consolidan como una solución eficiente en varios países de Europa para aumentar la capacidad del transporte ferroviario sin ampliar la infraestructura básica. Francia, Alemania, Suiza y Países Bajos operan desde hace años este tipo de formaciones en servicios regionales e interurbanos, con resultados en número de pasajeros transportados, costos operativos y eficiencia energética.

En América Latina, la experiencia ha sido negativa. Existen países que han implementado su uso, especialmente en servicios de larga distancia, pero sin éxito. A mediados de la década de 2000, en Argentina se incorporaron trenes de dos pisos en la línea Sarmiento, principalmente para servicios urbanos entre Buenos Aires y el oeste del conurbano, aunque el proyecto fue discontinuado.

Los trenes de dos pisos revolucionan Europa

En muchos países de Europa, los trenes de pasajeros de dos pisos se han consolidado como una solución eficaz ante la creciente demanda de movilidad regional y suburbana. Modelos clásicos como los TGV Duplex en Francia combinan alta velocidad con mayor capacidad —hasta 512 asientos por composición— aprovechando mejor el gálibo existente sin alargar los trenes ni saturar más las vías.

Redes suburbanas densas, como el RER de París, han adoptado unidades de dos niveles que aumentan la capacidad en hasta un 30 % y mejoran la experiencia de viaje con puertas más anchas y espaciosas áreas interiores. Además, operadores como SBB en Suiza siguen renovando su flota con nuevos trenes de dos pisos para mantener y ampliar su servicio eficiente de cercanías y regionales.

La tendencia continúa con proyectos gigantes: Eurostar anunció una inversión de 2.000 millones de euros para introducir trenes de doble piso de alta velocidad que operarán a través del canal de la Mancha desde 2031, con más capacidad y sostenibilidad que las flotas actuales.

El fracaso de los trenes de dos pisos en Argentina

El fracaso de los trenes de dos pisos en Argentina se remonta a mediados de la década de 2000, cuando la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) impulsó la incorporación de vagones de doble planta en la línea Sarmiento con el objetivo de aumentar la capacidad de transporte.

Aunque eran una novedad que prometía mejorar el servicio, el proyecto no prosperó: solo se incorporaron dos unidades y la idea de contar con 25 vagones quedó sin cumplirse, por problemas técnicos y de planificación, por lo que finalmente fueron retirados del servicio y reemplazados por coches de diseño chino más convencionales.

Este fallo forma parte de una serie de dificultades estructurales en el sistema ferroviario argentino, marcado por inversiones insuficientes, falta de mantenimiento y decisiones de política pública que no lograron consolidar mejoras sostenibles en la red de trenes urbanos y suburbanos.

En otros países de América Latina hay trenes de dos pisos

En el resto de la región no existen servicios comerciales consolidados de trenes de dos pisos. Países como Brasil, Chile, México, Colombia o Perú han mantenido sistemas ferroviarios de un solo nivel, debido a limitaciones de infraestructura, como la altura de puentes, túneles y estaciones, así como a costos de adaptación.

