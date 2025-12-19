Petro increpa a Maduro y dice que "él no tiene que dar órdenes a los militares" de Colombia

Además, Petro calificó a Maduro como dictador por concentrar poderes, pero negó las acusaciones de narcotráfico. | AFP | Pedro Rances Mattey

El presidente Gustavo Petro se pronunció el jueves contra el pedido de ayuda de Nicolás Maduro, quien instó a los militares colombianos a defender la soberanía de los países del Caribe con una alianza entre su Ejército y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela ante la creciente tensión con Estados Unidos y una posible incursión armada.

Bogotá desestimó su solicitud y dijo que el chavismo no tiene potestad sobre su cuerpo de defensa e hizo un llamado al respeto mutuo. "No, él no tiene que dar órdenes a los militares", enfatizó.

Petro responde a pedido de auxilio de Maduro

Tras ser consultado sobre si Nicolás Maduro podía pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas colombianas para establecer un plan de defensa en conjunto, Petro dijo de forma directa y enfática que, "mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes a otro Ejército. Yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada, ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia".

Respondiendo también a la referencia que el chavismo hizo sobre el restablecimiento de la Gran Colombia —lo que ahora es Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá—, apelando a una historia de compañerismo, agregó que "la única manera para que las naciones vuelvan a estar juntas es con el poder constituyente y la soberanía popular".

En ese sentido, remarcó que, "la única organización armada binacional, integrada por venezolanos y colombianos, se llama ELN —Ejército de Liberación Nacional—", guerrilla a la que Petro catalogó como el "enemigo de Latinoamérica".

El pedido de ayuda de Maduro

Nicolás Maduro, como parte de sus actos desesperados ante la creciente tensión con Estados Unidos, pidió el apoyo del Ejército colombiano para hacerle frente a cualquier intento de ataque o agresión por parte de Washington, luego de que este ordenara el bloqueo de los buques petroleros que "entran y salen de Venezuela" y, además, de la especulación sobre un presunto anuncio de guerra, el cual no se concretó.

"Le hago mi llamado, ratificado con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia que conozco muy bien; los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países", dijo a través de un acto público.

Petro reconoce a Maduro como "dictador"

Tras ser cuestionado por la periodista colombiana Ángela Patricia Janiot en una publicación de X (antes Twitter), donde dijo que Petro no tenía problemas con calificar al recién electo José Antonio Kast como "fascista" y "nazi", pero que no es capaz de reconocer a Maduro, agente del fraude electoral de 2024 y acusado por la Casa Blanca como líder del Cártel de los Soles, como "narcodictador y usurpador del poder".

"Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia de que sea narco. Esa es narrativa de los EE. UU.", enfatizó el mandatario, enfatizando que "Kast es hijo y creyente de los Nazis. Pertenece a la generación alemana que escapó de Alemania no por salvarse de Hitler, sino por salvarse de la derrota de Hitler, que es muy pero muy diferente".