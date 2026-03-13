HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Congreso al ataque y elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Congreso interpelará al ministro de Transportes por contrato de la nueva Carretera Central

Aldo Prieto Barrera, quien deberá presentarse ante el Parlamento el jueves 19 de marzo a las 3. 00 p.m.

Congreso interpelará al ministro de Transporte por contrato de la nueva Carretera Central
Congreso interpelará al ministro de Transporte por contrato de la nueva Carretera Central

El Pleno del Congreso aprobó interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, quien deberá presentarse ante el Parlamento el jueves 19 de marzo a las 3.00 p. m. para responder un pliego interpelatorio sobre la problemática del viaducto Santa Rosa, Puente Santa Rosa y la Nueva Carretera Central.

Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión se adoptó tras la aprobación de la Moción de Orden del Día N.º 21430/2025, impulsada por congresistas de la bancada Bloque Democrático Popular. La propuesta alcanzó el mínimo requerido de firmas y fue admitida por el Pleno como parte de las facultades de control político del Parlamento.

TE RECOMENDAMOS

CRISIS MÚLTIPLE EN EL EJECUTIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Según el acuerdo parlamentario, el titular del MTC deberá responder 22 preguntas relacionadas con diversas decisiones adoptadas en su gestión, entre ellas las vinculadas a los proyectos del viaducto Santa Rosa, el Puente Santa Rosa y la Nueva Carretera Central.

Esto debido al cuestionamiento a la asignación presupuestal del megaproyecto de la Nueva Carretera Central. Los legisladores buscan que el ministro explique los criterios técnicos utilizados para aprobar recursos que, según el pliego de preguntas, solo permitirían culminar el estudio definitivo de ingeniería, pero no iniciar la ejecución de la obra.

Asimismo, el Legislativo solicitó aclaraciones sobre la resolución del contrato de asistencia técnica vinculado a dicho proyecto, así como sobre las evaluaciones de riesgos legales, económicos y contractuales realizadas antes de tomar esa decisión.

Notas relacionadas
Contraloría advierte riesgo en continuidad de la Vía Expresa Santa Rosa por falta de presupuesto

Contraloría advierte riesgo en continuidad de la Vía Expresa Santa Rosa por falta de presupuesto

LEER MÁS
Construcción de la Línea 2 del Metro de Lima supera el 80% de avance: transportará a 1,2 millones de usuarios en 2030

Construcción de la Línea 2 del Metro de Lima supera el 80% de avance: transportará a 1,2 millones de usuarios en 2030

LEER MÁS
Malestar por cierre de puente de acceso a Arequipa: usuarios cuestionan a la concesionaria

Malestar por cierre de puente de acceso a Arequipa: usuarios cuestionan a la concesionaria

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Keiko Fujimori y RLA experimentan caída en intención de voto mientras que López Chau y Wolfgang Grozo aumentan

Keiko Fujimori y RLA experimentan caída en intención de voto mientras que López Chau y Wolfgang Grozo aumentan

LEER MÁS
Cantante ratifica que candidato fujimorista la acosó sexualmente

Cantante ratifica que candidato fujimorista la acosó sexualmente

LEER MÁS
Congreso aprueba leyes de gasto para captar votos a un mes de las Elecciones 2026

Congreso aprueba leyes de gasto para captar votos a un mes de las Elecciones 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fuerte sismo de magnitud 6,5 remeció Huacos, en la costa central de Chile, según el CSN

Estadounidenses crean un material de acero que protege edificios y puentes durante un terremoto: no necesita electricidad

Tula Rodríguez revela cómo está su hija Valentina Carmona tras operación y confirma que se irá del Perú por estudios: “Me voy con ella”

Política

Elecciones 2026: ONPE anuncia que resultados de la primera vuelta se conocerían al mediodía del 13 de abril

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Gore La Libertad gastó casi medio millón de soles para promocionarse

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE anuncia que resultados de la primera vuelta se conocerían al mediodía del 13 de abril

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Gore La Libertad gastó casi medio millón de soles para promocionarse

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025