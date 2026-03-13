Congreso interpelará al ministro de Transportes por contrato de la nueva Carretera Central

Congreso interpelará al ministro de Transporte por contrato de la nueva Carretera Central

Congreso interpelará al ministro de Transporte por contrato de la nueva Carretera Central

El Pleno del Congreso aprobó interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, quien deberá presentarse ante el Parlamento el jueves 19 de marzo a las 3.00 p. m. para responder un pliego interpelatorio sobre la problemática del viaducto Santa Rosa, Puente Santa Rosa y la Nueva Carretera Central.

La decisión se adoptó tras la aprobación de la Moción de Orden del Día N.º 21430/2025, impulsada por congresistas de la bancada Bloque Democrático Popular. La propuesta alcanzó el mínimo requerido de firmas y fue admitida por el Pleno como parte de las facultades de control político del Parlamento.

Según el acuerdo parlamentario, el titular del MTC deberá responder 22 preguntas relacionadas con diversas decisiones adoptadas en su gestión, entre ellas las vinculadas a los proyectos del viaducto Santa Rosa, el Puente Santa Rosa y la Nueva Carretera Central.

Esto debido al cuestionamiento a la asignación presupuestal del megaproyecto de la Nueva Carretera Central. Los legisladores buscan que el ministro explique los criterios técnicos utilizados para aprobar recursos que, según el pliego de preguntas, solo permitirían culminar el estudio definitivo de ingeniería, pero no iniciar la ejecución de la obra.

Asimismo, el Legislativo solicitó aclaraciones sobre la resolución del contrato de asistencia técnica vinculado a dicho proyecto, así como sobre las evaluaciones de riesgos legales, económicos y contractuales realizadas antes de tomar esa decisión.