Ciencia

Adiós a la humedad en casa: arquitecto español revela el truco con papel aluminio para resolver el problema en casi 48 horas

El objetivo es evitar tratamientos incorrectos antes de realizar reparaciones que requieran un alto costo, según el especialista.

Varios especialistas en construcción respaldan este método llamado “aluminum foil test”.
Varios especialistas en construcción respaldan este método llamado "aluminum foil test".

El arquitecto español Máximo Caballero viralizó recientemente un método casero y económico para solucionar problemas de humedad en paredes mediante redes sociales. Esta técnica utiliza papel aluminio con el fin de identificar si el origen del daño proviene del interior del muro o de la casa. Según explica el experto, esta primera aproximación pretende ayudar a los propietarios a detectar la raíz del inconveniente sin necesidad de "invertir dinero en herramientas especializadas" antes de efectuar reparaciones costosas.

Diversos especialistas en construcción respaldan la utilidad del “aluminum foil test” como una guía inicial para diferenciar la condensación interna de las filtraciones externas. El diagnóstico previo evita tratamientos inadecuados, ya que cada patología del edificio requiere soluciones distintas.

¿Cómo funciona el truco?

La prueba aprovecha la diferencia entre humedad superficial y penetrante para señalar la procedencia del agua en una pared.

  • Seleccionar un área afectada y secarla si es posible.
  • Colocar un trozo de ese aluminio sobre la zona húmeda y sellar los bordes con cinta adhesiva.
  • Dejar el material en su lugar durante al menos 24–48 horas.

Al retirarlo, observar dónde se ha acumulado la evaporización: si está del lado interno del papel, indica filtración desde el exterior; si está en el punto externo, sugiere condensación ambiental.

El material puede ser útil para paredes de cocina o baño con manchas. Foto: El Imparcial<br>

El material puede ser útil para paredes de cocina o baño con manchas. Foto: El Imparcial

¿En qué tipo de paredes funciona mejor?

La técnica se usa principalmente como diagnóstico inicial donde hay dudas sobre el origen del problema:

  • Paredes de casas antiguas y con señal de deterioro.
  • Muros de cocina o baño con manchas o pintura levantada.
  • Áreas donde se sospecha humedad, pero no se conoce si es proveniente del ambiente o del exterior.

Sobre los materiales, aparte del elemento clave, se requiere cinta, paño seco y, de forma opcional, termómetro o cámara para documentar. Ahora, los pasos a seguir serían cuatro:

  • Limpiar y secar bien la zona afectada.
  • Cortar un trozo de papel aluminio suficientemente grande.
  • Fijarlo con el adhesivo asegurando sellado total.
  • Dejar actuar entre 24 y 48 horas sin tocarlo.
Así son las paredes con humedad. Foto: El País<br>

Así son las paredes con humedad. Foto: El País

¿Qué hacer si aparece humedad interna?

Si el papel aluminio muestra gotas en el interior tras su retiro, la causa probable es la condensación ambiental en la vivienda. Los especialistas sugieren optimizar la ventilación del espacio y disminuir la condensación relativa con extractores o deshumidificadores, ya que esto puede mitigar futuros problemas sin necesidad de intervenir estructuralmente. Este método inicial de diagnóstico casero previene gastos innecesarios y soluciona el inconveniente mediante una circulación de aire adecuada.

En cambio, cuando el rastro proviene del material de la pared o del exterior, conviene buscar el apoyo de un arquitecto o técnico especializado. Estas filtraciones requieren habitualmente labores de impermeabilización o sellado en fachadas para evitar daños mayores y proteger la integridad de la construcción. Un proceso escalonado garantiza que el tratamiento sea el correcto y ataque la raíz del fallo técnico de forma eficiente.

