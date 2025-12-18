Es falso que Donald Trump hablara de Alberto Fujimori como ejemplo político en Latinoamérica: la imagen fue manipulada

LO FALSO:

Donald Trump habló de Alberto Fujimori como ejemplo político en Latinoamérica. Esta información tiene como fuente a CNN y Reuters.

LO VERDADERO:

La imagen corresponde en realidad a una conferencia de prensa del año 2017 sobre la crisis de opioides en Estados Unidos.

La transcripción oficial del evento, elaborada por la Casa Blanca, no registra ninguna mención a Alberto Fujimori.

No hay registro que respalde dicha afirmación en medios como CNN o Reuters.

En redes sociales circula la versión de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó al exmandatario peruano Alberto Fujimori durante una conferencia de prensa, en la que supuestamente lo elogió como “un ejemplo de lucha contra el terrorismo, progreso económico y desarrollo sostenido”. Esta información se le atribuye como fuente a las agencias de noticias CNN y Reuters. Además de presentar como noticia de último minuto.

Sin embargo, esta versión es falsa, ya que la imagen corresponde a una conferencia realizada en octubre de 2017 y no existe registro de tales declaraciones en los discursos públicos de Donald Trump.

Esta publicación fue difundida ampliamente en Twitter y Facebook. En esta última red social, una de las publicaciones, con fecha del 14 de diciembre de 2025, alcanzó 1.100 reacciones, más de 170 comentarios y más de 365 compartidos.

Publicación falsa difundida en redes sociales. Fotocaptura: Facebook.

La imagen pertenece a una conferencia de prensa del año 2017

La publicación falsa presenta una imagen positiva del exmandatario Alberto Fujimori, quien estuvo al frente del gobierno peruano entre 1990 y 2000, periodo asociado a serias violaciones de derechos humanos y casos de corrupción. En 2009 fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, entre ellos ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Fue liberado en 2023 luego de que el Tribunal Constitucional restituyera el indulto humanitario otorgado en 2017. Falleció el 11 de septiembre de 2024, a los 86 años.

El bulo circula en el contexto de la cuarta postulación de su hija, Keiko Fujimori, quien, tras haber perdido en todas sus candidaturas anteriores, participará nuevamente en las elecciones presidenciales de 2026.

Tras realizar una búsqueda inversa en Google, se detectó que la imagen circula en internet desde el año 2017 y corresponde a una conferencia sobre la crisis de opioides que afronto Estados Unidos en el año 2017.

Publicación de CNN del año 2017 sobre la declaración de “emergencia de salud pública” en Estados Unidos. Fuente: Facebook.

Asimismo, en la publicación adulterada se observa un cintillo que indica “Fox News Alert”. Por ello, se realizó una búsqueda inversa utilizando palabras clave, lo que permitió identificar una publicación en el canal de YouTube de la cadena internacional de noticias Fox News en la que se contextualiza correctamente la conferencia.

Publicación de Fox News del año 2017 sobre la declaración de “emergencia de salud pública” en Estados Unidos. Fuente: YouTube - Fox News.

En dicha cobertura se precisa que la conferencia corresponde a la declaración de “emergencia de salud pública” en Estados Unidos, emitida para combatir el consumo de opioides como la heroína y el fentanilo, sustancias que pueden aliviar el dolor y generar sensaciones de bienestar o euforia. Otros medios estadounidenses que también cubrieron la conferencia señalan que esta se llevó a cabo en la Casa Blanca el 26 de octubre de 2017, durante el primer mandato de Donald Trump.

Asimismo, se identificó una publicación original de la cadena Fox News en la que aparece el cintillo auténtico, donde se lee: “Trump: Opioid deaths quadrupled since 1990 (Trump: Las muertes por opioides se cuadruplicaron desde 1990)”, y no “Trump: President Fujimori was the best man in Perú (Trump: El presidente Fujimori fue el mejor hombre del Perú)”, como muestra la versión adulterada.

Publicación de Fox News del año 2017 en la que se muestra el cintillo original. Fotocaptura: X

Al comparar la publicación falsa con una captura del contenido original, se identificaron los mismos elementos en ambas imágenes: Donald Trump junto a una mujer rubia con saco rojo; otra mujer de cabello castaño vestida de blanco; un hombre con traje oscuro y corbata morada; y un señor con camisa celeste, corbata negra y chaleco negro.

Comparación entre la publicación falsa y el contenido original. Fuente: Facebook/YouTube

Además, las publicaciones falsas que circularon durante las primeras semanas de diciembre presentaban la noticia como si fuera de “Último Minuto”. Por ello, se revisaron las noticias publicadas por las agencias Reuters y CNN en el periodo comprendido entre el 16 de noviembre y el 16 de diciembre de 2025. Sin embargo, no se encontró ninguna nota en la que Donald Trump haga referencia o mencione al expresidente Alberto Fujimori.

Por último, de acuerdo con la agencia AFP Factual, que revisó la transcripción oficial del discurso de Donald Trump del 26 de octubre de 2017 —disponible en los archivos publicados en el sitio web oficial de la Casa Blanca—, no se encontró ninguna referencia al expresidente Alberto Fujimori. Del mismo modo, verificaron que tampoco se menciona a Fujimori en ninguna de las transcripciones correspondientes a su primer mandato (2017-2020), ni en las registradas hasta la fecha durante su segundo periodo de gobierno, iniciado en 2024 y que continua actualmente.

Conclusión:

En síntesis, la versión que circula en redes sociales sobre una supuesta declaración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que elogia a Alberto Fujimori como un referente de lucha contra el terrorismo y el desarrollo económico, es falsa. La imagen utilizada corresponde en realidad a una conferencia de prensa del año 2017 sobre la crisis de opioides en Estados Unidos, y no hay ningún registro oficial —ni en transcripciones de discursos ni en publicaciones de medios como CNN, Reuters o Fox News— que respalde dicha afirmación.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.