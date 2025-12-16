Donald Trump demanda a la BBC por difamación en un tribunal de Miami, exigiendo US$10.000 millones por un supuesto montaje en un discurso de 2021. | Composición LR / AFP

Donald Trump demanda a la BBC por difamación en un tribunal de Miami, exigiendo US$10.000 millones por un supuesto montaje en un discurso de 2021. | Composición LR / AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda por difamación contra la cadena británica BBC en un tribunal federal de Miami, Florida. El líder republicano exige una indemnización de US$10.000 millones por daños y perjuicios, luego de acusar al medio de comunicación de haber realizado un montaje engañoso en uno de sus discursos de 2021.

"Como hemos dejado claro anteriormente, defenderemos este caso. No haremos más comentarios sobre los procedimientos legales en curso", declaró un portavoz de la BBC este martes, en referencia a la demanda interpuesta por el mandatario estadounidense.

TE RECOMENDAMOS ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Acusaciones de manipulación y demanda millonaria

Según la demanda presentada el lunes, Donald Trump sostiene que la BBC manipuló de forma “intencionada, maliciosa y engañosa” fragmentos de un discurso pronunciado en 2021, dando a entender que había incitado a una acción violenta contra el Capitolio. En el documento judicial, el mandatario reclama una compensación “por un monto no inferior a US$5.000 millones” por cada uno de los dos cargos: difamación y violación de la Ley de Prácticas Engañosas y Desleales del estado de Florida.

El reportaje fue emitido en el programa de investigación 'Panorama', en plena antesala de las elecciones presidenciales de 2024. El video combinó dos partes distintas del discurso de Trump, lo que generó la impresión de que instaba directamente a sus seguidores a “luchar como demonios” y marchar hacia el Congreso, aunque en realidad esa frase correspondía a otro momento de su intervención.

Disculpas, dimisiones y respaldo político

El mes pasado, la BBC ofreció disculpas por haber dado la impresión de que Trump incitó a la violencia, aunque negó haber cometido difamación. El presidente de la corporación, Samir Shah, envió una carta de disculpa al líder republicano, pero reiteró que la cadena está decidida a defenderse de las acusaciones legales.

El escándalo provocó la dimisión del director general de la BBC, Tim Davie, y de la directora de BBC News, Deborah Turness. La demanda coincide, además, con la revisión de la Carta Real de la BBC, impulsada por el gobierno británico, un proceso sensible que incluye debates sobre la exactitud informativa y el futuro de su modelo de financiación.

Tras conocerse la acción judicial de Trump, el ministro británico Stephen Kinnock expresó el respaldo del gobierno al medio de comunicación. La BBC "ha sido muy clara en que no hay caso que responder en cuanto a la acusación del señor Trump sobre el tema más amplio de la difamación o calumnia. Creo que es correcto que la BBC se mantenga firme en ese punto", declaró Kinnock a Sky News.