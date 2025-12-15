HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump asegura que muerte de Rob Reiner está ligada a una "obsesión desenfrenada" en su contra

En un mensaje por Truth Social, el presidente de Estados Unidos mencionó que la "paranoia" de Reiner aumentó a medida que su administración alcanzaba "todos los objetivos".

Donald Trump publicó un polémico mensaje por la muerte del director Rob Reiner.
Donald Trump publicó un polémico mensaje por la muerte del director Rob Reiner. | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionó el fallecimiento del cineasta Rob Reiner y su esposa, hecho que es investigado por la policía como "aparente homicidio", fueron producto de una “obsesión desenfrenada” que el reconocido director habría mantenido en su contra.

“Los Reiner murieron supuestamente debido a la ira que causó a otros con su masiva, inflexible e incurable aflicción por una enfermedad paralizante conocida como SÍNDROME DE TRASTORNO DE TRUMP, a veces llamado SDT, ironizó el mandatario en su plataforma Truth Social.

"Volvía loca a la gente"

El republicano aseguró que Reiner era conocido por "volver loco a la gente" con su "obsesión desenfrenada" hacia él. "Su evidente paranoia alcanzó nuevas cotas a medida que la nuestra administración superaba todos los objetivos y expectativas de grandeza, y con la Edad de Oro de Estados Unidos acercándose, quizás como nunca antes”. Concluyó su mensaje exclamando "¡Que Rob y Michele descansen en paz!".

Trump suele interpretar los hechos noticiosos a su propia persona. Su historial político lo retrata como una figura especialmente vengativa y, desde que retomó la presidencia en enero, ha llegado a decir públicamente que "odia" a sus adversarios o a quienes se le oponen.

Un defensor de las causas liberales

Rob Reiner dedicó gran parte de su vida a impulsar ideas liberales. Entre las acciones más recordadas están su intento de limitar las cadenas de tiendas en Malibú, California, y su participación en la anulación de la Proposición 8, que brevemente prohibió el matrimonio igualitario en ese estado. Su fallecimiento generó una ola de reacciones entre las figuras del Partido Demócrata, quienes lamentaron profundamente su partida el domingo.

Uno de ellos fue el del expresidente Barack Obama, quien expresó que tanto él como su esposa, Michelle, se encontraban profundamente tristes por la noticia. “Estamos destrozados por su trágico fallecimiento. Los logros de Rob en el cine y la televisión nos regalaron algunas de las historias más queridas en la pantalla”, publicó Obama en X.

Hallan muertos a Rob Reiner y a su esposa

El cineasta Rob Reiner y su esposa, la productora Michele Singer Reiner, murieron en circunstancias violentas dentro de su casa en Los Ángeles. Medios estadounidenses informaron que se trataría de un presunto doble homicidio y que el principal sospechoso sería su hijo, Nick Reiner, quien fue detenido por las autoridades.

De acuerdo con el portal TMZ, ambos fueron hallados degollados en su vivienda ubicada en Brentwood. El hallazgo fue hecho por su hija, Romy Reiner, lo que llevó a la policía a considerar como sospechoso a un miembro cercano de la familia. "Estamos desconsolados por esta pérdida repentina", expresaron personas allegadas a la pareja.

Las primeras investigaciones señalan que las víctimas habrían sufrido heridas provocadas con un arma blanca, aunque hasta el momento no se ha revelado información oficial sobre el posible motivo del crimen. El caso está siendo investigado por la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles.

