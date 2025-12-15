HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Acción Popular fuera de carrera y noticias criminales e internacionales | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Unión Europea reconoce que el ingreso de Ucrania a la OTAN no se ha planteado ni está en discusión

Por su parte, Rusia aseguró que es imposible que la OTAN acepte la entrada de Ucrania y que dicho motivo figura entre las causas principales que desataron el conflicto actual.

La Unión Europea reconoce que el ingreso de Ucrania a la OTAN se encuentra en debate.
La Unión Europea reconoce que el ingreso de Ucrania a la OTAN se encuentra en debate. | Difusión

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, reconoció que la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN ha dejado de estar en la agenda en la actualidad. Así lo expresó el último lunes durante una rueda de prensa.

Si la adhesión de Ucrania a la OTAN no se plantea o está fuera de cuestión, entonces debemos ver cuáles son las garantías de seguridad que sean tangibles". En esa línea, subrayó que dichas garantías no pueden limitarse a compromisos formales o papeles, sino que "tienen que ser tropas reales y capacidades reales", dijo.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO ANUNCIA EL FIN DE LAVA JATO, CUELLOS BLANCOS Y EFICCOP | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Friedrich Merz comparó a Putin con Hitler por su intento de invasión rusa: “Si Ucrania cae, él no se detendrá”

lr.pe

Zelenski pide garantías de seguridad

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, consideró que renunciar al objetivo de ingresar a la OTAN sería una medida posible para avanzar en la resolución del conflicto con Rusia. Sin embargo, según lo expresado, esta decisión formaría parte de un acuerdo más amplio a cambio de garantías de seguridad por parte de Occidente, similares al compromiso de defensa mutua establecido en el Artículo 5 de la Alianza Atlántica.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por el mandatario el último domingo, poco antes del inicio de las conversaciones en Alemania entre representantes de Estados Unidos y Ucrania, y recogidas por el diario Financial Times. “Desde el principio, el deseo de Ucrania era unirse a la OTAN, esas son avales reales. Algunos socios de EE.UU. y Europa no apoyaron este camino", aseguró.

Ante este escenario, el líder Kiev señaló que actualmente "las garantías de seguridad bilaterales entre Ucrania y EE.UU., similares al Artículo 5 de la Alianza Atlántica", junto a los compromisos de defensa de países como Canadá, Japón y miembros de la Unión Europea, abren una posibilidad para evitar una nueva escalada militar con Rusia.

PUEDES VER: Rusia detiene uno de los mayores ataques con drones lanzados por Ucrania desde el inicio de la guerra

lr.pe

Rusia segura de la no adhesión de Ucrania

El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, aseguró que es "1.000.000 % imposible" que la OTAN acepte la incorporación de Ucrania. Desde Moscú, han reiterado en diversas ocasiones que la intención de Kiev de integrarse a la alianza atlántica figura entre las causas fundamentales que han desatado el conflicto actual.

En esa línea, el presidente Vladímir Putin ha advertido que la posible adhesión de Kiev a la alianza militar constituye una amenaza directa para la seguridad nacional rusa. Además, el Moscú ha dejado claro que rechaza tajantemente cualquier despliegue de fuerzas militares occidentales en territorio ucraniano, "bajo ninguna condición".

"Si la expansión de la OTAN es reconocida, al menos por Donald Trump, como una de las causas fundamentales, entonces la presencia en suelo ucraniano de las tropas de los países de la OTAN, bajo cualquier bandera y en cualquier capacidad, es la misma amenaza", sostuvo el canciller ruso, Serguéi Lavrov.

PUEDES VER: Donald Trump afirma que Rusia tiene ventajas en las negociaciones para alcanzar la paz con Ucrania

lr.pe

El acuerdo de la UE para apoyar a Kiev

Los países miembros de la Unión Europea decidieron congelar, sin fecha límite, activos rusos valorados en unos 210.000 millones de euros. Estos fondos fueron bloqueados desde que comenzó la ofensiva a gran escala de Rusia contra Ucrania.

La mayor parte de este capital está retenida en el banco belga Euroclear. Ante ello, los líderes europeos esperan alcanzar un consenso en la próxima cumbre de la UE para emplear esos recursos en un préstamo destinado a fortalecer tanto el Ejército como la economía ucraniana.

Asimismo, la UE y Kiev coinciden en que estos fondos deben destinarse a reparar los daños causados por la guerra. La propuesta ha sido denominada por Bruselas como un “préstamo de reparación” y forma parte de un plan económico valorado en US$105.000 millones. “Lo más justo es que ese dinero pase a ser nuestro”, declaró Zelenski.

Notas relacionadas
¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

LEER MÁS
Ucrania ataca infraestructura petrolera e instalaciones militares en Rusia en medio de diálogo de paz en Berlín

Ucrania ataca infraestructura petrolera e instalaciones militares en Rusia en medio de diálogo de paz en Berlín

LEER MÁS
Zelenski llega a Alemania para debatir con EE.UU. y Europa el plan de paz de Trump y poner fin a la guerra con Rusia

Zelenski llega a Alemania para debatir con EE.UU. y Europa el plan de paz de Trump y poner fin a la guerra con Rusia

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Piloto de JetBlue evita choque con avión militar de Estados Unidos cerca de Venezuela: "Es escandaloso"

Piloto de JetBlue evita choque con avión militar de Estados Unidos cerca de Venezuela: "Es escandaloso"

LEER MÁS
¿Quién ganó las elecciones en Chile 2025, EN VIVO? Resultados oficiales dan a José Antonio Kast como presidente electo

¿Quién ganó las elecciones en Chile 2025, EN VIVO? Resultados oficiales dan a José Antonio Kast como presidente electo

LEER MÁS
José Antonio Kast supera a Jeannette Jara y asumirá como nuevo presidente de Chile en el periodo 2026-2030

José Antonio Kast supera a Jeannette Jara y asumirá como nuevo presidente de Chile en el periodo 2026-2030

LEER MÁS
Tiroteo contra un evento de la comunidad judía deja 16 muertos y 40 heridos en playa de Australia

Tiroteo contra un evento de la comunidad judía deja 16 muertos y 40 heridos en playa de Australia

LEER MÁS
José Antonio Kast será el nuevo presidente electo de Chile tras una amplia victoria en las elecciones presidenciales

José Antonio Kast será el nuevo presidente electo de Chile tras una amplia victoria en las elecciones presidenciales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Mundo

Estados Unidos sanciona a tres sobrinos de Maduro y buques que transportan petróleo venezolano

María Corina Machado EN VIVO: líder opositora confirmó que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela

¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025