La Unión Europea reconoce que el ingreso de Ucrania a la OTAN se encuentra en debate. | Difusión

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, reconoció que la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN ha dejado de estar en la agenda en la actualidad. Así lo expresó el último lunes durante una rueda de prensa.

“Si la adhesión de Ucrania a la OTAN no se plantea o está fuera de cuestión, entonces debemos ver cuáles son las garantías de seguridad que sean tangibles". En esa línea, subrayó que dichas garantías no pueden limitarse a compromisos formales o papeles, sino que "tienen que ser tropas reales y capacidades reales", dijo.

Zelenski pide garantías de seguridad

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, consideró que renunciar al objetivo de ingresar a la OTAN sería una medida posible para avanzar en la resolución del conflicto con Rusia. Sin embargo, según lo expresado, esta decisión formaría parte de un acuerdo más amplio a cambio de garantías de seguridad por parte de Occidente, similares al compromiso de defensa mutua establecido en el Artículo 5 de la Alianza Atlántica.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por el mandatario el último domingo, poco antes del inicio de las conversaciones en Alemania entre representantes de Estados Unidos y Ucrania, y recogidas por el diario Financial Times. “Desde el principio, el deseo de Ucrania era unirse a la OTAN, esas son avales reales. Algunos socios de EE.UU. y Europa no apoyaron este camino", aseguró.

Ante este escenario, el líder Kiev señaló que actualmente "las garantías de seguridad bilaterales entre Ucrania y EE.UU., similares al Artículo 5 de la Alianza Atlántica", junto a los compromisos de defensa de países como Canadá, Japón y miembros de la Unión Europea, abren una posibilidad para evitar una nueva escalada militar con Rusia.

Rusia segura de la no adhesión de Ucrania

El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, aseguró que es "1.000.000 % imposible" que la OTAN acepte la incorporación de Ucrania. Desde Moscú, han reiterado en diversas ocasiones que la intención de Kiev de integrarse a la alianza atlántica figura entre las causas fundamentales que han desatado el conflicto actual.

En esa línea, el presidente Vladímir Putin ha advertido que la posible adhesión de Kiev a la alianza militar constituye una amenaza directa para la seguridad nacional rusa. Además, el Moscú ha dejado claro que rechaza tajantemente cualquier despliegue de fuerzas militares occidentales en territorio ucraniano, "bajo ninguna condición".

"Si la expansión de la OTAN es reconocida, al menos por Donald Trump, como una de las causas fundamentales, entonces la presencia en suelo ucraniano de las tropas de los países de la OTAN, bajo cualquier bandera y en cualquier capacidad, es la misma amenaza", sostuvo el canciller ruso, Serguéi Lavrov.

El acuerdo de la UE para apoyar a Kiev

Los países miembros de la Unión Europea decidieron congelar, sin fecha límite, activos rusos valorados en unos 210.000 millones de euros. Estos fondos fueron bloqueados desde que comenzó la ofensiva a gran escala de Rusia contra Ucrania.

La mayor parte de este capital está retenida en el banco belga Euroclear. Ante ello, los líderes europeos esperan alcanzar un consenso en la próxima cumbre de la UE para emplear esos recursos en un préstamo destinado a fortalecer tanto el Ejército como la economía ucraniana.

Asimismo, la UE y Kiev coinciden en que estos fondos deben destinarse a reparar los daños causados por la guerra. La propuesta ha sido denominada por Bruselas como un “préstamo de reparación” y forma parte de un plan económico valorado en US$105.000 millones. “Lo más justo es que ese dinero pase a ser nuestro”, declaró Zelenski.