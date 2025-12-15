HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Ucrania asegura que hay “avances reales” para el fin de la guerra con Rusia tras reunión con Estados Unidos

Rustem Umerov, negociador de Kiev, se reunió este lunes con emisarios de Donald Trump en Berlín y catalogaron la reunión como "constructiva y productiva".

Funcionarios de EE. UU. y Ucrania se reunieron en Berlín.
Funcionarios de EE. UU. y Ucrania se reunieron en Berlín. | Composición LR

Estados Unidos y Ucrania se reunieron este lunes en Berlín, Alemania, con el objetivo de alcanzar un consenso sobre la guerra con Rusia. Aunque no se brindaron detalles sobre posibles concesiones territoriales por parte de Moscú ni sobre las garantías de seguridad solicitadas por Kiev, desde esta última parte, a través de Rustem Umerov, se destacó que hubo "avances reales" en el camino hacia la paz, tras varios días sin progresos visibles.

La reunión entre emisarios de ambos países se realizó luego de un encuentro entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, también en la capital alemana, pero esta vez en la sede de la Cancillería. En dicha cita, celebrada el domingo, también se destacaron "grandes avances".

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO ANUNCIA EL FIN DE LAVA JATO, CUELLOS BLANCOS Y EFICCOP | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Zelenski también programó una reunión con los jefes de gobierno de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, entre otros países, con el objetivo de reafirmar el respaldo a Ucrania. Representantes de la OTAN y de la Unión Europea también estarán presentes para abordar diversos temas, entre ellos el plan de 28 puntos, cuya implementación ha sufrido retrasos debido a desacuerdos en cada uno de sus apartados.

PUEDES VER: Kast promete mano dura para enfrentar la “emergencia” en Chile, pero no asegura cambios inmediatos

lr.pe

Negociaciones duras, pero productivas

Tras la reunión entre funcionarios de Estados Unidos y Ucrania, Volodímir Zelenski calificó los encuentros sostenidos en Berlín como "productivos" y reconoció que no siempre resultan fáciles. En esa misma línea, y en alusión a Rusia, un funcionario estadounidense —cuya identidad no fue revelada por la agencia AFP— expresó su convicción de que Moscú terminará aceptando el acuerdo, lo que permitiría poner fin a una guerra que ya lleva varios años.

Estas declaraciones resultan favorables para quienes impulsan la búsqueda de la paz, ya que, antes de la reunión, el propio Volodímir Zelenski había subrayado la necesidad de alcanzar acuerdos sobre la región oriental del Donbás. Desde Kiev aseguran que Vladímir Putin “quiere territorio” y que Estados Unidos, en cierta medida, está adoptando una postura cercana a la rusa.

Ucrania presentó recientemente una contrapropuesta que se ajusta mejor a sus intereses dentro del plan de paz, incluyendo su intención de adherirse a la OTAN, siempre que existan garantías sólidas en materia de seguridad. Por su parte, desde Rusia insisten en mantener sus demandas fundamentales, entre ellas que Ucrania no se una nunca a la Alianza Atlántica.

PUEDES VER: Colombia denuncia 51 ataques terroristas del ELN en el primer día del paro armado e incidentes con explosivos

lr.pe

Ucrania lanza nuevo ataque contra instalaciones petroleras rusas

Por tercera vez en una semana, Ucrania ha atacado infraestructura petrolera rusa en el mar Caspio. Esta vez, drones de largo alcance del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) impactaron una plataforma ubicada en el yacimiento de petróleo y gas condensado de Korchaguín, interrumpiendo temporalmente la producción, según confirmaron fuentes del SBU al portal Interfax y a medios ucranianos.

Los ataques anteriores se registraron en el yacimiento de Filanovski y también en Korchaguín, los días 11 y 12 de diciembre, respectivamente. Todos los objetivos forman parte de las instalaciones del gigante energético ruso Lukoil, y confirman una ofensiva sostenida por parte de Kiev contra activos energéticos estratégicos.

Notas relacionadas
Unión Europea reconoce que el ingreso de Ucrania a la OTAN no se ha planteado ni está en discusión

Unión Europea reconoce que el ingreso de Ucrania a la OTAN no se ha planteado ni está en discusión

LEER MÁS
¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

LEER MÁS
Ucrania ataca infraestructura petrolera e instalaciones militares en Rusia en medio de diálogo de paz en Berlín

Ucrania ataca infraestructura petrolera e instalaciones militares en Rusia en medio de diálogo de paz en Berlín

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padre e hijo son identificados como autores de la masacre en un evento judío en Australia que dejó 16 muertos

Padre e hijo son identificados como autores de la masacre en un evento judío en Australia que dejó 16 muertos

LEER MÁS
Kast promete mano dura para enfrentar la “emergencia” en Chile, pero no asegura cambios inmediatos

Kast promete mano dura para enfrentar la “emergencia” en Chile, pero no asegura cambios inmediatos

LEER MÁS
Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

LEER MÁS
Desborde de río en Bolivia dejó al menos 20 muertos y "decenas de desaparecidos", según balance oficial

Desborde de río en Bolivia dejó al menos 20 muertos y "decenas de desaparecidos", según balance oficial

LEER MÁS
Tiroteo contra un evento de la comunidad judía deja 16 muertos y 42 heridos en playa de Australia

Tiroteo contra un evento de la comunidad judía deja 16 muertos y 42 heridos en playa de Australia

LEER MÁS
José Antonio Kast supera a Jeannette Jara y asumirá como nuevo presidente de Chile en el periodo 2026-2030

José Antonio Kast supera a Jeannette Jara y asumirá como nuevo presidente de Chile en el periodo 2026-2030

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 15 diciembre, según IGP?

Beca 18: Minedu admite que con presupuesto recortado alcanza solo para 2.000 vacantes; jóvenes anuncian movilización

Precio del Dólar en Perú HOY, lunes 15 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Mundo

OEA descartó fraude electoral en los comicios de Honduras, pero encontró "atrasos" y "falta de pericia"

Gabriel Boric y José Antonio Kast dan inicio a transición en La Moneda tras victoria rotunda de la derecha en Chile

Unión Europea amplía las sanciones contra funcionarios del régimen de Maduro hasta enero de 2027

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo: Fiscalía allana vivienda del gobernador regional del Callao por caso 'Los Socios del Callao'

Congresistas de Acción Popular a contrarreloj en sus intenciones de reelegirse en el 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025