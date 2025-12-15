Estados Unidos y Ucrania se reunieron este lunes en Berlín, Alemania, con el objetivo de alcanzar un consenso sobre la guerra con Rusia. Aunque no se brindaron detalles sobre posibles concesiones territoriales por parte de Moscú ni sobre las garantías de seguridad solicitadas por Kiev, desde esta última parte, a través de Rustem Umerov, se destacó que hubo "avances reales" en el camino hacia la paz, tras varios días sin progresos visibles.

La reunión entre emisarios de ambos países se realizó luego de un encuentro entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, también en la capital alemana, pero esta vez en la sede de la Cancillería. En dicha cita, celebrada el domingo, también se destacaron "grandes avances".

Zelenski también programó una reunión con los jefes de gobierno de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, entre otros países, con el objetivo de reafirmar el respaldo a Ucrania. Representantes de la OTAN y de la Unión Europea también estarán presentes para abordar diversos temas, entre ellos el plan de 28 puntos, cuya implementación ha sufrido retrasos debido a desacuerdos en cada uno de sus apartados.

Negociaciones duras, pero productivas

Tras la reunión entre funcionarios de Estados Unidos y Ucrania, Volodímir Zelenski calificó los encuentros sostenidos en Berlín como "productivos" y reconoció que no siempre resultan fáciles. En esa misma línea, y en alusión a Rusia, un funcionario estadounidense —cuya identidad no fue revelada por la agencia AFP— expresó su convicción de que Moscú terminará aceptando el acuerdo, lo que permitiría poner fin a una guerra que ya lleva varios años.

Estas declaraciones resultan favorables para quienes impulsan la búsqueda de la paz, ya que, antes de la reunión, el propio Volodímir Zelenski había subrayado la necesidad de alcanzar acuerdos sobre la región oriental del Donbás. Desde Kiev aseguran que Vladímir Putin “quiere territorio” y que Estados Unidos, en cierta medida, está adoptando una postura cercana a la rusa.

Ucrania presentó recientemente una contrapropuesta que se ajusta mejor a sus intereses dentro del plan de paz, incluyendo su intención de adherirse a la OTAN, siempre que existan garantías sólidas en materia de seguridad. Por su parte, desde Rusia insisten en mantener sus demandas fundamentales, entre ellas que Ucrania no se una nunca a la Alianza Atlántica.

Ucrania lanza nuevo ataque contra instalaciones petroleras rusas

Por tercera vez en una semana, Ucrania ha atacado infraestructura petrolera rusa en el mar Caspio. Esta vez, drones de largo alcance del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) impactaron una plataforma ubicada en el yacimiento de petróleo y gas condensado de Korchaguín, interrumpiendo temporalmente la producción, según confirmaron fuentes del SBU al portal Interfax y a medios ucranianos.

Los ataques anteriores se registraron en el yacimiento de Filanovski y también en Korchaguín, los días 11 y 12 de diciembre, respectivamente. Todos los objetivos forman parte de las instalaciones del gigante energético ruso Lukoil, y confirman una ofensiva sostenida por parte de Kiev contra activos energéticos estratégicos.