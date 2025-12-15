HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Kast se reunirá con Javier Milei este martes en Argentina: su primer viaje como presidente electo de Chile

José Antonio Kast afirmó tener "grandes sueños con Milei" con respecto al fortalecimiento de la relación bilateral Chile-Argentina.

José Antonio Kast ha manifestado su deseo de colaborar estrechamente con el gobierno argentino.
José Antonio Kast ha manifestado su deseo de colaborar estrechamente con el gobierno argentino. | Composición LR | AFP

La derecha global consiguió un nuevo aliado en Sudamérica. Chile, tras llevar a cabo unas ordenadas y transparentes elecciones presidenciales, dio un giro en el mapa electoral y eligió al conservador José Antonio Kast, de 59 años, para ser el próximo presidente del país austral hasta 2030. Tras conocerse su victoria, líderes mundiales extendieron sus saludos y su deseo de fortalecer las relaciones bilaterales; entre ellos, Javier Milei.

En ese sentido, este 15 de diciembre, funcionarios de la Presidencia de Argentina confirmaron a AFP que los políticos de derecha se reunirán en la Casa Rosada el martes, como parte de un aún misterioso calendario de actividades tras ganar el balotaje.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO ANUNCIA EL FIN DE LAVA JATO, CUELLOS BLANCOS Y EFICCOP | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: EE. UU. y otros líderes internacionales saludan el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile

lr.pe

José Antonio Kast viajará a Argentina este martes

Según pudo constatar la agencia de noticias AFP, el abogado de la ultraderecha chilena llevará a cabo su primer viaje al extranjero como presidente electo este martes 16 de diciembre de 2025 a Buenos Aires, donde se reunirá con su futuro homólogo, Javier Milei, quien, desde que se definió la tendencia en la segunda vuelta, celebró su victoria "aplastante". "Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI", enfatizó el gobernante argentino.

Asimismo, Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, fundado por Kast, tras ser consultada por medios chilenos, dio matices de que esta reunión podría ser una realidad. "No puedo anticipar nada, pero tampoco negar. Ya iremos anticipando cómo va a ser este trabajo", expresó, indicando que la relación que se forme con Argentina, con quien comparte miles de kilómetros de frontera, será "muy interesante".

"Tenemos grandes sueños con Milei"

Previo a ganar las elecciones, Kast declaró para la prensa local que buscaba "tener la mejor relación con todos nuestros vecinos", en especial con Argentina, ya que, según afirma, conoce "muy bien" al actual gobierno de ese país y al círculo que respalda. "Con el presidente Milei conversamos el día que yo pasé a la segunda vuelta, y tenemos grandes sueños para que a nuestros conciudadanos les vaya bien y eso requiere una armonía. Eso requiere claridad en las normas", dijo.

En ese sentido, resaltó el potencial que tendría un trabajo en conjunto con respecto al plan de impulsar las economías de sus respectivas regiones. "Nosotros tenemos muchas condiciones para prestarle un servicio porque somos la cara hacia el Asia-Pacífico", enfatizó.

PUEDES VER: ¿Qué propone José Antonio Kast? Conoce el plan de gobierno del representante de ultraderecha tras ganar las elecciones en Chile

lr.pe

Milei celebra victoria de Kast: "La libertad avanza"

Javier Milei, desde el primer instante de confirmarse la tendencia en la segunda vuelta, resaltó el avance de la derecha en América Latina. "La izquierda retrocede. La libertad avanza", enfatizó a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), acompañado de un mapa de esta parte del continente, señalando los países con mandatos de izquierda y sus contrapartes.

José Antonio Kast despojó a Gabriel Boric del récord como el presidente más votado en la historia de Chile con 7.254.850 de votos, al 99,97% del total de actas escrutadas. El líder de la "nueva izquierda", en las elecciones de 2021, obtuvo un respaldo de 4.621.231 electores.

Notas relacionadas
Gabriel Boric y José Antonio Kast dan inicio a transición en La Moneda tras victoria rotunda de la derecha en Chile

Gabriel Boric y José Antonio Kast dan inicio a transición en La Moneda tras victoria rotunda de la derecha en Chile

LEER MÁS
Kast promete mano dura para enfrentar la “emergencia” en Chile, pero no asegura cambios inmediatos

Kast promete mano dura para enfrentar la “emergencia” en Chile, pero no asegura cambios inmediatos

LEER MÁS
La fecha de juramentación de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile en 2026 para suceder a Gabriel Boric

La fecha de juramentación de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile en 2026 para suceder a Gabriel Boric

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kast promete mano dura para enfrentar la “emergencia” en Chile, pero no asegura cambios inmediatos

Kast promete mano dura para enfrentar la “emergencia” en Chile, pero no asegura cambios inmediatos

LEER MÁS
Padre e hijo son identificados como autores de la masacre en un evento judío en Australia que dejó 16 muertos

Padre e hijo son identificados como autores de la masacre en un evento judío en Australia que dejó 16 muertos

LEER MÁS
Trump asegura que muerte de Rob Reiner está ligada a una "obsesión desenfrenada" en su contra

Trump asegura que muerte de Rob Reiner está ligada a una "obsesión desenfrenada" en su contra

LEER MÁS
José Antonio Kast supera a Jeannette Jara y asumirá como nuevo presidente de Chile en el periodo 2026-2030

José Antonio Kast supera a Jeannette Jara y asumirá como nuevo presidente de Chile en el periodo 2026-2030

LEER MÁS
Dirigente del partido de María Corina Machado es detenido por agentes del SEBIN en Venezuela

Dirigente del partido de María Corina Machado es detenido por agentes del SEBIN en Venezuela

LEER MÁS
Colombia denuncia 51 ataques terroristas del ELN en el primer día del paro armado e incidentes con explosivos

Colombia denuncia 51 ataques terroristas del ELN en el primer día del paro armado e incidentes con explosivos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dos menores desaparecen tras ingresar al 'Barco Fantasma', buque encallado en la playa Costa Azul, en Ventanilla

Leonard León sorprende tras compartir escenario con Pamela Franco en San Martín de Porres: " En la música todo se puede"

Paul Michael, novio de Pamela López, habla por primera vez tras intervención quirúrgica: “No me dolió nada”

Mundo

OEA descartó fraude electoral en los comicios de Honduras, pero encontró "atrasos" y "falta de pericia"

Gabriel Boric y José Antonio Kast dan inicio a transición en La Moneda tras victoria rotunda de la derecha en Chile

Unión Europea amplía las sanciones contra funcionarios del régimen de Maduro hasta enero de 2027

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo: Fiscalía allana vivienda del gobernador regional del Callao por caso 'Los Socios del Callao'

Congresistas de Acción Popular a contrarreloj en sus intenciones de reelegirse en el 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025