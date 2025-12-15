Kast se reunirá con Javier Milei este martes en Argentina: su primer viaje como presidente electo de Chile

La derecha global consiguió un nuevo aliado en Sudamérica. Chile, tras llevar a cabo unas ordenadas y transparentes elecciones presidenciales, dio un giro en el mapa electoral y eligió al conservador José Antonio Kast, de 59 años, para ser el próximo presidente del país austral hasta 2030. Tras conocerse su victoria, líderes mundiales extendieron sus saludos y su deseo de fortalecer las relaciones bilaterales; entre ellos, Javier Milei.

En ese sentido, este 15 de diciembre, funcionarios de la Presidencia de Argentina confirmaron a AFP que los políticos de derecha se reunirán en la Casa Rosada el martes, como parte de un aún misterioso calendario de actividades tras ganar el balotaje.

José Antonio Kast viajará a Argentina este martes

Según pudo constatar la agencia de noticias AFP, el abogado de la ultraderecha chilena llevará a cabo su primer viaje al extranjero como presidente electo este martes 16 de diciembre de 2025 a Buenos Aires, donde se reunirá con su futuro homólogo, Javier Milei, quien, desde que se definió la tendencia en la segunda vuelta, celebró su victoria "aplastante". "Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI", enfatizó el gobernante argentino.

Asimismo, Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, fundado por Kast, tras ser consultada por medios chilenos, dio matices de que esta reunión podría ser una realidad. "No puedo anticipar nada, pero tampoco negar. Ya iremos anticipando cómo va a ser este trabajo", expresó, indicando que la relación que se forme con Argentina, con quien comparte miles de kilómetros de frontera, será "muy interesante".

"Tenemos grandes sueños con Milei"

Previo a ganar las elecciones, Kast declaró para la prensa local que buscaba "tener la mejor relación con todos nuestros vecinos", en especial con Argentina, ya que, según afirma, conoce "muy bien" al actual gobierno de ese país y al círculo que respalda. "Con el presidente Milei conversamos el día que yo pasé a la segunda vuelta, y tenemos grandes sueños para que a nuestros conciudadanos les vaya bien y eso requiere una armonía. Eso requiere claridad en las normas", dijo.

En ese sentido, resaltó el potencial que tendría un trabajo en conjunto con respecto al plan de impulsar las economías de sus respectivas regiones. "Nosotros tenemos muchas condiciones para prestarle un servicio porque somos la cara hacia el Asia-Pacífico", enfatizó.

Milei celebra victoria de Kast: "La libertad avanza"

Javier Milei, desde el primer instante de confirmarse la tendencia en la segunda vuelta, resaltó el avance de la derecha en América Latina. "La izquierda retrocede. La libertad avanza", enfatizó a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), acompañado de un mapa de esta parte del continente, señalando los países con mandatos de izquierda y sus contrapartes.

José Antonio Kast despojó a Gabriel Boric del récord como el presidente más votado en la historia de Chile con 7.254.850 de votos, al 99,97% del total de actas escrutadas. El líder de la "nueva izquierda", en las elecciones de 2021, obtuvo un respaldo de 4.621.231 electores.