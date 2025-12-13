Canarias ha sufrido más de 300 incidencias en la madrugada del sábado 13 de diciembre por la borrasca Emilia. | Foto: Difusión

Canarias, situadas en el océano Atlántico y cerca de África, ha experimentado más de 300 incidentes en la madrugada del sábado 13 de diciembre debido al impacto de la borrasca Emilia, una perturbación meteorológica caracterizada por fuertes vientos, abundantes precipitaciones e incluso fenómenos eléctricos.

El reporte del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 señaló que los avisos se registraron entre las 12:00 a. m. y las 08:00 a. m. Además, las afectaciones se registraron principalmente en la provincia de Las Palmas, así como en el área metropolitana de Tenerife y en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. La mayoría de las alertas estuvo vinculada a la caída de árboles, farolas y decoraciones navideñas en las calles.

Advierten que la tormenta Emilia continúe hasta el domingo 15

Canarias se alista para enfrentar un fin de semana desafiante debido a la inminente llegada de la borrasca Emilia, que promete generar uno de los episodios de oleaje más alarmantes en años recientes. La encargada de la Unidad de Análisis de Riesgos y Planificación del Cecoes 112, Vicky Palma, declaró que se podrían registrar olas de hasta 14 metros de altura, con un promedio de 7 metros y un 10% de las olas alcanzando los 9 metros.

“El mar será muy peligroso en la jornada de mañana”, indicó Palma en La Radio Canaria. Asimismo, destacó que este fenómeno podría seguir generando incidencias importantes en la costa. Los avisos comenzaron el jueves y en los últimos días se ha constatado que pueden aparecer olas de mayor tamaño y fuerza, lo que aumenta el riesgo para la población.

Borrasca Emilia complicará operaciones de rescate

La preocupación escala las limitaciones que afrontará la capacidad de los medios aéreos para operar durante este temporal. En su intervención en el programa De La Noche Al Día, Palma advirtió que las adversas condiciones climáticas dificultarán enormemente las labores de rescate e incluso las convertirán casi imposibles.

El helicóptero va a tener muchísimos problemas para volar en cualquier punto del archipiélago”, sostuvo. Asimismo, resaltó la importancia de los residentes y de los turistas para tomar precauciones extremas. A pesar de que el espectáculo del mar agitado puede ser atractivo, enfatizó que es fundamental observar las olas desde una distancia segura del litoral.

Autoridades españolas lanzan mensaje de alerta

El Gobierno de Canarias emitió un decreto de alerta por oleaje y viento en todas las Islas, además de establecer una prealerta por lluvias. Se anticipan vientos que alcanzarán los 100 km/h en áreas costeras de La Gomera y Tenerife, los cuales vendrán acompañados de precipitaciones, mar de fondo y la posibilidad de nevadas en las cumbres.