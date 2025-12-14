HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     
Mundo

Resultados Elecciones Chile 2025: resultados preliminares del voto extranjero en Asia y Oceanía

Los primeros reportes del exterior reflejan una ventaja para Jeannette Jara sobre José Antonio Kast en Oceanía y Asia. Ella se ha impuesto con comodidad en países como Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur.

Miles de ciudadanos chilenos votaron en el extranjero en varios países de Asia y Oceanía.
Miles de ciudadanos chilenos votaron en el extranjero en varios países de Asia y Oceanía. | Gobierno de Chile

El proceso electoral en Chile continúa su desarrollo, mientras una gran cantidad de ciudadanos chilenos que residen en el extranjero y que están habilitados para sufragar han acudido a los centros de votación establecidos, con el objetivo de participar en la elección de quien será la próxima autoridad presidencial del país, que se define entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.

A causa de la diferencia de husos horarios, la jornada electoral se lleva a cabo de manera progresiva en diversas partes del mundo. En ese marco, Nueva Zelanda se convirtió en la primera nación en concluir el proceso de votación, entregando los primeros resultados preliminares de esta definitiva elección presidencial.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO ANUNCIA EL FIN DE LAVA JATO, CUELLOS BLANCOS Y EFICCOP | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Voto chileno en el extranjero 2025: ¿cómo votar si vivo fuera de Chile?

lr.pe

Resultados de la segunda vuelta presidencial en Chile

Resultados en Nueva Zelanda

  • Jeannette Jara: 814 votos (69,9%)
  • Johannes Kaiser: 349 votos (31,1%)

Resultados en Australia

En Australia, Jara volvió a encabezar las preferencias del electorado. En esta ocasión, la candidata sumó 2.139 votos (63,91%), superando a Kast, quien obtuvo 1.184 (36,09%). Estos resultados provienen de los centros de votación ubicados en Melbourne, Canberra y Sídney.

Resultados en Corea del Sur

Unas cuatro horas después de concluida la votación en Nueva Zelanda, Corea del Sur inició su propio conteo. Allí, Jeannette Jara volvió a posicionarse en el primer lugar con 78 votos, superando ampliamente a José Antonio Kast, quien obtuvo 28 sufragios.

Resultados en Japón

En Japón, los primeros resultados también favorecen a Jeannette Jara, quien se impuso con 142 votos frente a los 67 obtenidos por Kast. Además, en las mesas de este país se contabilizaron cinco votos nulos y uno en blanco.

Resultados en Malasia

  • Jeannette Jara: 3 votos (23,08%)
  • José Antono Kast: 10 votos (76,92%)

Resultados en Vietnam

  • Jeannette Jara: 142 votos (67,94%)
  • José Antono Kast: 67 votos (30,06%)

Resultados en Singapur

  • Jeannette Jara: 15 votos (34,88%)
  • José Antono Kast: 28 votos (65,12%)
Notas relacionadas
Segunda vuelta en Chile EN VIVO: así va la votación entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Segunda vuelta en Chile EN VIVO: así va la votación entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

LEER MÁS
Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: aviso de bomba en local de votación de Valparaíso causa alarma en plena segunda vuelta

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: aviso de bomba en local de votación de Valparaíso causa alarma en plena segunda vuelta

LEER MÁS
Jeannette Jara denuncia a Lipigas por presunto envío de mensajes políticos a favor de Kast en pleno día de elecciones

Jeannette Jara denuncia a Lipigas por presunto envío de mensajes políticos a favor de Kast en pleno día de elecciones

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiroteo contra un evento de la comunidad judía deja 12 muertos y 29 heridos en playa de Australia

Tiroteo contra un evento de la comunidad judía deja 12 muertos y 29 heridos en playa de Australia

LEER MÁS
Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: aviso de bomba en local de votación de Valparaíso causa alarma en plena segunda vuelta

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: aviso de bomba en local de votación de Valparaíso causa alarma en plena segunda vuelta

LEER MÁS
Así fue el preciso momento en que hombre logró desarmar a uno de los tiradores del ataque terrorista en Australia

Así fue el preciso momento en que hombre logró desarmar a uno de los tiradores del ataque terrorista en Australia

LEER MÁS
Al menos 12 muertos y 29 heridos deja tiroteo en playa Bondi Beach en Australia

Al menos 12 muertos y 29 heridos deja tiroteo en playa Bondi Beach en Australia

LEER MÁS
Esta riqueza de Venezuela es la más grande del mundo: codiciada por China, Estados Unidos y España

Esta riqueza de Venezuela es la más grande del mundo: codiciada por China, Estados Unidos y España

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Mundo

Estados Unidos sanciona a tres sobrinos de Maduro y buques que transportan petróleo venezolano

María Corina Machado EN VIVO: líder opositora confirmó que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela

¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025