Miles de ciudadanos chilenos votaron en el extranjero en varios países de Asia y Oceanía. | Gobierno de Chile

El proceso electoral en Chile continúa su desarrollo, mientras una gran cantidad de ciudadanos chilenos que residen en el extranjero y que están habilitados para sufragar han acudido a los centros de votación establecidos, con el objetivo de participar en la elección de quien será la próxima autoridad presidencial del país, que se define entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.

A causa de la diferencia de husos horarios, la jornada electoral se lleva a cabo de manera progresiva en diversas partes del mundo. En ese marco, Nueva Zelanda se convirtió en la primera nación en concluir el proceso de votación, entregando los primeros resultados preliminares de esta definitiva elección presidencial.

Resultados de la segunda vuelta presidencial en Chile

Resultados en Nueva Zelanda

Jeannette Jara: 814 votos (69,9%)

Johannes Kaiser: 349 votos (31,1%)

Resultados en Australia

En Australia, Jara volvió a encabezar las preferencias del electorado. En esta ocasión, la candidata sumó 2.139 votos (63,91%), superando a Kast, quien obtuvo 1.184 (36,09%). Estos resultados provienen de los centros de votación ubicados en Melbourne, Canberra y Sídney.

Resultados en Corea del Sur

Unas cuatro horas después de concluida la votación en Nueva Zelanda, Corea del Sur inició su propio conteo. Allí, Jeannette Jara volvió a posicionarse en el primer lugar con 78 votos, superando ampliamente a José Antonio Kast, quien obtuvo 28 sufragios.

Resultados en Japón

En Japón, los primeros resultados también favorecen a Jeannette Jara, quien se impuso con 142 votos frente a los 67 obtenidos por Kast. Además, en las mesas de este país se contabilizaron cinco votos nulos y uno en blanco.

Resultados en Malasia

Jeannette Jara: 3 votos (23,08%)

José Antono Kast: 10 votos (76,92%)

Resultados en Vietnam

Jeannette Jara: 142 votos (67,94%)

José Antono Kast: 67 votos (30,06%)

Resultados en Singapur