Miles de personas salen a protestar en Brasil contra la rebaja de condena a Jair Bolsonaro

Los manifestantes salen a las calles en Brasil contra el Proyecto de Ley de Sentencias. Foto: AFP

En Brasil, miles de manifestantes salieron a las calles este domingo para protestar contra la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto que reduce las penas de los condenados por intento de golpe de Estado, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro, quién fue sentenciado a 27 años de cárcel.

Las protestas, convocadas por movimientos sociales, sindicatos y organizaciones estudiantiles de izquierda, se desarrollan en al menos trece capitales de estados como: Brasilia, Belo Horizonte, Manaus, Belém, Cuiabá, entre otras.

Rechazo a una posible reducción de pena a Bolsonaro

Los manifestantes se reunieron en las inmediaciones del Museo Nacional, en Brasilia, para luego avanzar en marcha hacia el Congreso portando pancartas con mensajes como “Sin amnistía” y “Congreso, enemigo del pueblo”.

El icónico cantante Caetano Veloso lidera el llamado a una nueva "protesta musical" en la playa de Copacabana en Rio, repitiendo la fórmula de una convocatoria en septiembre contra una iniciativa que ampliaba la inmunidad de los legisladores y otra de una amnistía contra los condenados por un intento de golpe.

Las protestas tienen como foco un proyecto de ley promovido por la mayoría conservadora del Congreso, que propone cambios en las penas para delitos cometidos contra el Estado democrático de derecho, entre otras modificaciones. De aprobarse, Bolsonaro podría quedar en libertad condicional en poco más de dos años.

"Reducir las penas a asesinos es inaceptable", dijo Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores de Lula, en un video en Instagram al convocar la movilización. "Vamos a las calles (...) para proteger lo que es esencial para la democracia".

Jair Bolsonaro, condenado por golpismo

Bolsonaro fue declarado culpable de liderar un plan para impedir que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el cargo tras las elecciones de 2022. Según el Tribunal Supremo, el complot incluía planes para asesinar al presidente Luis Inácio Lula da silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes.

