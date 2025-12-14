HOYSuscripcion LR Focus

Ataque paramilitar con drones en Sudán deja 6 soldados de la ONU muertos y 8 heridos

António Guterres advirtió que las acciones paramilitares contra las fuerzas de paz de la ONU "pueden constituir crímenes de guerra".

Ataque con drones a base de la ONU en Sudán deja seis soldados muertos.
Composición LR

El secretario general de la ONU, António Guterres, informó que la base logística de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Sudán fue atacada por un grupo paramilitar con drones. El atentado dejó al menos seis soldados muertos y otros ocho cascos azules resultaron heridos.

El ataque se perpetró este sábado 13 de diciembre en la ciudad de Kadugli, ubicada en la región central de Kordofán. Se informó que todas las víctimas son ciudadanos de Bangladesh que se encontraban prestando servicio en la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA).

Ataque con drones en Sudán deja 6 soldados de la ONU muertos

Guterres advirtió que las acciones paramilitares contra las fuerzas de paz de las Naciones Unidas "pueden constituir crímenes de guerra". Incluso pidió que los responsables del ataque, al que calificó de "injustificable", rindan cuentas y solicitó un alto el fuego para permitir "un proceso político integral, inclusivo y liderado por los sudaneses" que permita resolver el conflicto en el país del noreste de África.

Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bangladesh condenó "firmemente" el ataque y reclamó a la ONU garantizar una atención óptima a los militares heridos. En un comunicado, el líder interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, afirmó estar "profundamente entristecido".

De acuerdo con el Ejército de Sudán, el ataque fue realizado por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar que mantiene un conflicto armado con las fuerzas gubernamentales por el control del país desde hace más de dos años. Hasta el momento, el grupo no ha emitido comentarios.

Disputa histórica entre Sudán y Sudán del Sur

Desde 2011, la misión de la ONU está desplegada en Sudán del Sur, luego de que el país obtuviera la independencia de Sudán. Pero el caos se intensificó en abril de 2023, cuando una lucha de poder entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) desencadenó combates abiertos en la capital, Jartum, y en otras regiones del país.

El conflicto ha causado la muerte de más de 40.000 personas. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos consideran que esta cifra es muy inferior a la real. Recientemente, los combates se han concentrado en Kordofán, después de que las FAR tomaran el control de El Fasher, el último bastión militar en la región occidental de Darfur.

La guerra ha destruido amplias zonas urbanas y ha estado marcada por atrocidades, como violaciones masivas y asesinatos por motivos étnicos. Además, el conflicto provocó la peor crisis humanitaria del mundo y empujó a amplias zonas del país a la hambruna.

