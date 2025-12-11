HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Murales ecológicos promueven la adopción de mascotas en San Borja: campaña fue premiada por la ONU

Diez murales equipados con códigos QR conectan a potenciales adoptantes con un catálogo digital de mascotas rescatadas. La iniciativa de Buena Causa también aporta a la descontaminación del aire.

San Borja lanza la segunda etapa de “Iluminando Vidas”, una campaña de Buena Causa que promueve la adopción animal y mejora el medio ambiente con murales ecológicos.
San Borja lanza la segunda etapa de “Iluminando Vidas”, una campaña de Buena Causa que promueve la adopción animal y mejora el medio ambiente con murales ecológicos. | Composición LR

San Borja vuelve a promocionar la adopción animal con el lanzamiento de la segunda etapa de “Iluminando Vidas”, iniciativa de la organización Buena Causa, reconocida por la ONU por su innovación social y ambiental. La campaña busca transformar espacios públicos en circuitos de arte urbano con mensajes que incentivan la adopción responsable y, al mismo tiempo, contribuyen a descontaminar el aire.

Con el apoyo de Luz del Sur, el proyecto suma ahora 10 murales ecológicos, cada uno equipado con un código QR que dirige a un catálogo digital de mascotas rescatadas en búsqueda de un hogar. El listado puede ser consultado a través del enlace proporcionado por la organización.

La campaña no solo busca promover la adopción, ya que también protege el medio ambiente. Foto: cortesía.

PUEDES VER: ''Iluminando Vidas'' en San Borja: campaña premiada por la ONU promueve la adopción de mascotas a través del arte ecológico

¿Cómo son los murales ecológicos?

Además del impacto social, la campaña incorpora un componente ambiental. Todos los murales fueron elaborados con Photio, una tecnología fotocatalítica que purifica el aire al mezclarse con la pintura. Según Buena Causa, el aporte acumulado equivale a la plantación de más de 600 árboles de tamaño promedio.

La intervención artística está a cargo del muralista Dumser, referente del street marketing en el Perú, con la asistencia de Coxoner y la dirección creativa de David Grunfeld, fundador de Buena Causa.

El catálogo precisa la edad y estado de vacunas de las mascotas. Foto: cortesía.

PUEDES VER: Buscan hogar para Puca: grupo de vecinos amenaza con "desaparecer" a perrita en San Martín de Porres

Una nueva identidad visual rumbo al 2026

El próximo año marcará también un nuevo capítulo para la organización. Tras casi tres años de actividad ininterrumpida y más de 200 intervenciones comunitarias, Buena Causa presentó su nueva identidad visual, con un logo creado por el artista urbano Conrad y posteriormente vectorizado por Big Rex.

La imagen —de volúmenes quebrados, sombras dinámicas y un bloque sólido de composición— busca transmitir claridad, cohesión, movimiento y un espíritu de transformación social, características asociadas al muralismo contemporáneo y a la cultura urbana.

Del arte urbano a la viralidad digital

Buena Causa también ha impulsado campañas desde la cultura pop para llamar la atención sobre el abandono animal. Este año lanzó un video musical en colaboración con el imitador de Will Smith, el rapero Ginola y Yellow Tapes, una reinterpretación del recordado tema El Príncipe del Rap adaptado al mensaje de adopción. El contenido superó un millón de visualizaciones en TikTok y alcanzó más de medio millón en Instagram.

Buena Causa anunció que en 2026 continuará desarrollando proyectos vinculados al arte urbano, adopción animal, educación y sostenibilidad. “Somos creatividad, somos comunidad y somos consciencia. Esta nueva etapa será aún más grande y más humana”, señaló David Grunfeld.

